Conflitos na Síria (AFP or licensors)

Papa Francisco: "A guerra é um horror, ofende Deus e a humanidade"

Ao final do Angelus deste domingo (01/12), Francisco fez mais um forte e longo apelo por paz e, ao recordar a situação na Síria, Gaza, Israel e Ucrânia, reforçou a importância do caminho virtuoso do diálogo e da reconciliação. O Santo Padre também expressou sua esperança pelo cessar-fogo estabelecido no Líbano e alertou à comunidade internacional para que se empenhe em interromper os conflitos em todas as frentes de guerra.

Thulio Fonseca - Vatican News Ao término da oração do Angelus deste domingo, 1º de dezembro, o Papa fez uma série de apelos por paz, destacando os conflitos atuais que afligem a Síria, Gaza, Israel e a Ucrânia. Francisco reafirmou a importância do diálogo como caminho virtuoso para resolver disputas territoriais e promover a reconciliação, recordando o 40º aniversário do Tratado de Paz e Amizade entre a Argentina e o Chile, celebrado na última semana: "Graças à mediação da Santa Sé, esse tratado pôs fim a uma disputa territorial que havia levado os países à beira da guerra". O Pontífice também expressou sua alegria pelo cessar-fogo no Líbano: “Espero que o cessar-fogo seja respeitado por todas as partes, permitindo que a população das regiões afetadas pelo conflito — tanto libanesa quanto israelense — possa voltar em breve e com segurança para suas casas, também com a ajuda preciosa do exército libanês e das forças de paz das Nações Unidas.” Em seguida, o Pontífice fez um apelo urgente aos políticos libaneses, pedindo que elejam imediatamente o Presidente da República para restaurar a normalidade nas instituições e implementar as reformas necessárias para garantir a convivência pacífica entre as diversas religiões do país.

Paz no Oriente Médio Leia também 01/12/2024 Síria: bispos permanecem em Aleppo ao lado do povo Latinos, maronitas, caldeus e melquitas não deixam a cidade, que retorna ao pesadelo da guerra. O bispo maronita, dom Tobji, esclarece que não há derramamento de sangue, embora ... Em relação à situação em Gaza, Francisco se mostrou esperançoso de que o vislumbre de paz no Líbano possa influenciar positivamente o cessar-fogo em outras regiões em conflito. “Tenho muito presente no coração a libertação dos israelenses que ainda estão sendo mantidos como reféns e o acesso de ajuda humanitária à exausta população palestina”, afirmou, destacando a importância de garantir a segurança e dignidade para todos os afetados. O Papa também manifestou sua proximidade com a Igreja na Síria, onde a guerra reacendeu recentemente, causando muitas vítimas: "Estou muito próximo à Igreja na Síria. Rezemos!” Preocupação com a guerra na Ucrânia e os efeitos do inverno Francisco se mostrou profundamente preocupado com o contínuo sofrimento da Ucrânia, que há quase três anos enfrenta as consequências devastadoras de um conflito armado. “A guerra é um horror, a guerra ofende Deus e a humanidade, a guerra não poupa ninguém, a guerra é sempre uma derrota, uma derrota para toda a humanidade”, afirmou, ressaltando a situação dramática das crianças, mulheres, idosos e pessoas frágeis que são as primeiras vítimas. O Papa também alertou para a chegada do inverno, que pode piorar ainda mais a situação dos ucranianos: “O inverno está às portas e pode agravar as condições de milhões de deslocados. Serão meses dificílimos para eles. A concomitância de guerra e frio é trágica.” Papa Francisco durante o Angelus deste domingo Diálogo, fraternidade e reconciliação O Santo Padre fez um apelo à comunidade internacional, conclamando cada homem e mulher de boa vontade a se unir no esforço para pôr fim aos conflitos. “Faço, mais uma vez, um apelo à comunidade internacional e a cada homem e mulher de boa vontade para que façam tudo o que for possível para pôr fim a esta guerra e para que prevaleçam o diálogo, a fraternidade, a reconciliação.” O Pontífice também exortou todos os fiéis a não se cansarem de rezar pela paz e pelo fim dos sofrimentos impostos pelos conflitos: “A busca pela paz é uma responsabilidade não de poucos, mas de todos. Se a indiferença e a resignação aos horrores da guerra prevalecerem, toda a família humana sairá derrotada. Caros irmãos e irmãs, não nos cansemos de rezar por essas populações tão duramente provadas e de implorar a Deus o dom da paz.” Por fim, o Papa desejou a todos um bom início de Advento, um tempo de esperança e preparação para o Natal, e, como de costume, pediu que os fiéis não se esquecessem de rezar por ele.

