A dor de Francisco pela tragédia na Sérvia

Em Novi Sad, flores no local do desabamento na estação ferroviária (ANSA)

O Papa enviou um telegrama ao presidente sérvio Aleksandar Vučić expressando solidariedade e orações pelas vítimas do desabamento de uma marquise na estação ferroviária, ocorrido na última sexta-feira.

Viajantes e passageiros aguardavam ou estavam em trânsito, sentados nas plataformas lotadas, enquanto outros compravam bilhetes de trem. Por volta do meio-dia, de forma repentina e terrível, a marquise de concreto sobre a entrada cedeu. Assim ocorreu a tragédia de Novi Sad, na última sexta-feira, que resultou na morte de 14 pessoas e feriu gravemente outras três.

Socorristas trabalhando no local do desabamento

Solidariedade com a nação sérvia

O Papa quis se aproximar do povo sérvio, enviando ao presidente Aleksandar Vučić um telegrama no qual expressa sua proximidade com a nação neste "momento difícil" e suas orações "especialmente pelos mortos, suas famílias em luto e pelos feridos", assegurando sua proximidade espiritual.

Manifestantes nas ruas de Novi Sad

Protestos e detenções

Recentemente, partes da estação passaram por reformas para a linha de trem de alta velocidade, mas a marquise não havia sido incluída nos trabalhos. Nos dias seguintes à tragédia, milhares de pessoas protestaram em Novi Sad e, até a noite de ontem, houve manifestações e tumultos perto da estação, o que provocou a reação das forças de segurança com o uso de gás lacrimogêneo e prisões. O desabamento da marquise levou à renúncia do ministro de Infraestrutura e Transportes, Goran Vesic.