Papa aos seminaristas: cultivem a proximidade e o serviço ao povo de Deus

“O presbítero deve ser próximo de Deus, próximo do bispo, próximo dos irmãos sacerdotes e próximo do povo fiel de Deus”, afirmou o Papa Francisco em seu discurso aos seminaristas da comunidade de Toledo, na Espanha, nesta quinta-feira, 7 de novembro.

Thulio Fonseca – Vatican News

Na manhã desta quinta-feira, 7 de novembro, o Papa Francisco recebeu a comunidade do Seminário de Toledo, na Espanha, por ocasião de sua peregrinação a Roma. O Pontífice iniciou sua saudação destacando a importância das “quatro proximidades” que devem ser vividas por cada sacerdote e são fundamentais para o ministério sacerdotal, não devendo ser negligenciadas:

“Primeiro, a proximidade com Deus, de modo que haja essa capacidade de encontrar o Senhor, de estar próximo do Senhor. Segundo, a proximidade com os bispos, e os bispos, proximidade com os presbíteros. Um presbítero que não é próximo do seu bispo é ‘manco’, falta-lhe algo. Terceiro, a proximidade entre vocês, presbíteros, que começa já no seminário, e quarto, a proximidade com o santo povo fiel de Deus.”

A Eucaristia e a presença de Cristo

Referindo-se à festa do “Reservado”, uma tradição da comunidade de Toledo que celebra a primeira vez em que o Santíssimo Sacramento foi reservado no Tabernáculo da capela, o Papa destacou três momentos que ilustram elementos essenciais da vocação sacerdotal: a celebração da Eucaristia, a adoração ao Santíssimo e a procissão, e explicou a importância de cada etapa, começando pela celebração eucarística:

“É Jesus que vem à nossa vida para nos dar a prova do amor maior. Ele nos convida, como Igreja, a nos tornarmos presentes no sacerdócio e no povo, no sacramento e na Palavra. Que tê-lo aqui na terra possa absorver sua vida e seu coração.”

Papa Francisco durante a audiência com os seminaristas de Toledo

Encontro pessoal com Jesus

Em seguida, Francisco sublinhou o valor da adoração e da oração individual, momentos em que o sacerdote permanece na presença de Jesus exposto no Santíssimo Sacramento. É nesse encontro íntimo e silencioso com o Senhor que a vocação ganha forças e sentido:

“Apenas o encontro pessoa a pessoa, um encontro apaixonado com Jesus, pode iluminar, sustentar e transformar o curso de nossa jornada terrena. Que esse encontro seja um impulso eficaz que transforme sua existência.”

Levar o Senhor ao povo

Por fim, o Papa recordou que o sacerdote deve levar Jesus em procissão, aproximando o Senhor do povo e o povo do Senhor. Esta missão de acompanhamento é parte essencial do ministério sacerdotal:

“Vocês recebem o Senhor para levá-lo ao povo. Que possam, sem desviar o olhar daquele que nos guia, aprender a caminhar juntos na esperança do encontro, que já aqui experimentamos de forma sacramental.” Francisco concluiu o encontro com um diálogo a portas fechadas com os seminaristas e a equipe formativa.