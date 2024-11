Francisco: é necessário evangelizar também com os meios de comunicação

O Papa recebeu em audiência a rede católica "ESNE, O Semeador - Nova Evangelização" e sublinhou que hoje há "uma grande necessidade de discípulos que continuem a missão confiada pelo Senhor". Aos que trabalham na empresa de apostolado fundada por Noel Díaz, o agradecimento do Pontífice por seu serviço e proximidade aos imigrantes na América Latina e o incentivo a seguir adiante "com generosidade e criatividade", "ancorados na rocha de Pedro" e "dóceis às indicações da Igreja".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta quinta-feira (28/11), na Sala Clementina, no Vaticano, cerca de trezentos membros do canal televisivo católico "ESNE, O Semeador - Nova Evangelização", por ocasião de seus quarenta anos de fundação, celebrados este ano.

A rede, com sede nos Estados Unidos e que também transmite no México e na Espanha, é uma empresa de apostolado e evangelização sem fins lucrativos fundada por Noel Díaz, um leigo mexicano que, após ter iniciado os estudos bíblicos e de História da Igreja, decidiu consagrar sua vida ao serviço a Deus e à Igreja, promovendo iniciativas especialmente no campo da comunicação.

Primeiro encontro com o fundador

O Pontífice iniciou o seu discurso, agradecendo a Noel Díaz que engraxou os seus sapatos durante uma viagem apostólica. "Agradeço-lhe por ter iniciado esta 'missão' comunicativa", disse o Papa, ressaltando que se lembrava de quando o conheceu no avião que os levou de Roma a Cuba e depois ao México, em fevereiro de 2016.

"Eu estava terminando minha ronda entre os jornalistas, quando vi um deles cair no chão e começar a limpar meus sapatos: Noel tinha prometido à sua mãe que iria limpar meus sapatos", disse Francisco, convidando todos a pensar, por um momento, em sua própria mãe. "Alguns a têm viva, outros a têm no Céu, mas com o coração grato por tudo que receberam da mãe, aquela herança que só as mães sabem dar", sublinhou.

Fico impressionado com o olhar de fé que ele tem e com sua entrega à Providência. Foi assim que a ESNE começou. Foi assim que começou esse sonho, que é possível e continua graças à dedicação desta comunidade de comunicadores, de vocês que estão aqui e de muitos outros colaboradores.

Trindade, padroeira da comunicação

"Vocês sabem quem é a principal padroeira da comunicação? A Santíssima Trindade, porque vivem se comunicando. Pensem nisso. Obrigado por continuarem sonhando! Obrigado por continuarem a evangelizar, fiéis ao chamado de São João Paulo II a uma nova evangelização", disse ainda o Papa.

Continuar a missão confiada por Jesus aos discípulos

A seguir, o Pontífice falou a propósito o projeto 'Eu sou 73', "uma consagração especial a Jesus para construir uma comunidade de evangelizadores capazes de comunicar a alegria do Evangelho e a misericórdia de Deus".

Hoje, temos grande necessidade de discípulos que continuem a missão confiada pelo Senhor Jesus Cristo, evangelizando também através dos meios de comunicação. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem.

Proximidade aos migrantes

Francisco agradeceu aos membros da rede ESNE "por ajudar tantos irmãos e irmãs a rezar, a acompanhar a Santa Missa de suas casas, a receber a formação cristã e as notícias eclesiais".

Agradeço-lhes também e sobretudo porque com o seu trabalho vocês estão próximos a muitos imigrantes de diferentes países da América Latina que precisam ter pontos de referência, mensagens de conforto em sua língua materna. Não parem de fazer isso. Agradeço-lhes também a colaboração que vocês mantêm há anos com os meios de comunicação vaticanos do Dicastério para a Comunicação.

Ancorados na rocha de Pedro

O Papa os encorajou "a seguirem em frente, sem parar de olhar para o Céu", "para Jesus e para os mais necessitados". "Façam isso com generosidade e criatividade, sempre ancorados na rocha de Pedro, sempre dóceis às indicações da Igreja", concluiu.