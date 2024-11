Papa recebe em audiência a primeira-ministra de Barbados

Francisco recebeu esta manhã (14/11) no Palácio Apostólico do Vaticano Mia Amor Mottley, que está em Roma para participar do evento da Pontifícia Academia para a Vida “Bem Comum: Teoria e Prática”.

Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, 14 de novembro, no Palácio Apostólico, Mia Amor Mottley, primeira-ministra de Barbados, que está em Roma para participar do evento “Bem Comum: Teoria e Prática”, promovido e organizado pela Pontifícia Academia para a Vida, que ocorre na tarde de hoje. A conversa reservada desta manhã com o Pontífice durou cerca de vinte minutos.

Cuidado com a casa comum e mudanças climáticas

Em seguida, na Secretaria de Estado – conforme informado por uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano – a primeira-ministra do país insular teve uma reunião com o cardeal Pietro Parolin e com dom, Mirosław Wachowski, subsecretário para os Relacionamentos com os Estados. Durante a conversa, além de expressar "alegria pelas boas relações entre Barbados e a Santa Sé", foram discutidos, conforme comunicado, "alguns temas de interesse mútuo, como o cuidado da casa comum e os efeitos das mudanças climáticas", além de um intercâmbio sobre a atualidade sociopolítica do país e da região. "O encontro – esclarece ainda a nota – terminou confirmando o compromisso recíproco de promover o bem comum do povo de Barbados".

Troca de presentes

O Papa presenteou a primeira-ministra com a Mensagem para a Paz de 2024, volumes de documentos papais e uma obra em bronze intitulada “Amor Social”, que representa uma criança ajudando outra a se levantar, com a inscrição “Amar Ajudar”. Mottley retribuiu presenteando o Pontífice com uma escultura em mogno, obra de uma artista de Barbados.

Momento da troca de presentes