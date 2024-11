Papa e Patriarca assírio Mar Awa III celebram os 30 anos da Declaração conjunta

Neste sábado, o Catholicos da Igreja Assíria do Oriente visitará o Vaticano para o aniversário do documento ecumênico. A memória do 40º aniversário da primeira visita a Roma de um Patriarca assírio com João Paulo II.

Em 11 de novembro de 1994, João Paulo e o então Patriarca Catholicos da Igreja Assíria do Oriente, Sua Santidade Mar Dinkha IV, assinaram a Declaração Cristológica Conjunta que sancionou, como diz o texto, “um passo fundamental no caminho para a plena comunhão” entre as comunidades católica e oriental.

A cerimônia de aniversário

Trinta anos depois desse evento, neste sábado, 9 de novembro, o Papa Francisco e o Catholicos assírio, Sua Santidade Mar Awa III, se encongtrarão, no Vaticano, para as celebrações do aniversário, às quais também está ligado um segundo aniversário, o 40º aniversário da primeira visita a Roma de um Patriarca Assírio - Mar Dinkha IV que, com o Papa Wojtyla, iniciou em 1984 o trabalho da Comissão Conjunta para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a Igreja Assíria do Oriente.

Alguns membros da Comissão Mista acompanharão a visita do Patriarca Mar Awa III a Francisco, neste sábado, 9 de novembro, de acordo com uma nota do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que enfatiza que os trabalhos da Comissão “iniciaram recentemente uma nova fase de diálogo sobre a liturgia na vida da Igreja”.

A Declaração de 1994

“Independentemente das diferenças cristológicas que existiram”, afirma uma passagem da Declaração de 1994, “hoje confessamos juntos a mesma fé no Filho de Deus que se tornou homem para que nós, por sua graça, tornássemos filhos de Deus”. A “fé e a confiança recíproca que já existem entre as nossas Igrejas”, conclui o texto, “nos autorizam a considerar, de agora em diante, como é possível testemunhar juntos a mensagem do Evangelho e colaborar em situações pastorais particulares, inclusive, e de modo especial, no campo da catequese e da formação dos futuros sacerdotes”.