Papa nomeia Bispo Ordinário Militar para Portugal

O Papa Francisco nomeou o Reverendo Padre Sérgio Manuel Ribeiro Dinis, da diocese de Vila Real, como Bispo Ordinário Castrense para Portugal, em substituição de D. Rui Manuel Sousa Valério, que continuará a guiar o Ordinariato Castrense como Administrador Apostólico até à tomada de posse do seu sucessor.

Vatican News

O Santo Padre nomeou Bispo Ordinário Militar para Portugal o Reverendo Sérgio Manuel Ribeiro Dinis, do clero da Diocese de Vila Real, atualmente pároco de S. Maria Maior de Murça, Nossa Senhora da Anunciação em Noura, e Santa Maria Madalena em Candedo (Portugal).

Curriculum vitae

Dom Sérgio Manuel Ribeiro Dinis nasceu a 8 de março de 1970 em Ermelo, Diocese de Vila Real. Depois do Colégio Salesiano de Poiares, frequentou o Seminário de Vila Real e o Seminário Maior do Porto. Obteve a Licenciatura em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa do Porto e a Licenciatura em Direito canónico pela Universidade Pontifícia de Salamanca.

Foi ordenado sacerdote em 17 de julho de 1994, incardinando-se na Diocese de Vila Real.

Ocupou os seguintes cargos: Secretário de S.E. Monsenhor Joaquim Gonçalves, Bispo de Vila Real (1993-1996); pároco de S. Maria Maior de Murça, Nossa Senhora da Anunciação em Noura, e Santa Maria Madalena em Candedo (1996-1998); Pároco de Nossa Senhora da Purificação em Fiolhoso e de São Sebastião em Pópulo (1996-2014).

Atualmente é também Juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Vila Real, Decano do Decanato Douro II, Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Murça, Membro do Colégio de Consultores, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral da Diocese de Vila Real.