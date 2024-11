Arquidiocese de Olinda e Recife tem dois novos bispos auxiliares

O reverendo Josivaldo José Bezerra pertence ao clero da mesma arquidiocese e o reverendo Mons. Nereudo Freire Henrique, do clero da ’Arquidiocese Metropolitana di Paraíba sçao os novos bispos auxiliares nomeados pelo Papa Francisco nesta sexta-feira.

O Santo Padre nomeou como bispos auxiliares da Arquidiocese Metropolitana de Olinda e Recife o Rev. Josivaldo José Bezerra, do clero da mesma Arquidiocese, atualmente vigário geral e pároco de Santo Antão em Vitória de Santo Antão (PE), atribuindo-lhe a Sé titular Episcopal de Patara, e o Rev. Mons. Nereudo Freire Henrique, do clero da Arquidiocese Metropolitana da Paraíba, Reitor do Santuário Nossa Senhora da Penha em João Pessoa - PB, atribuindo-lhe a Sé titular Episcopal de Mopta.

Curriculum vitae de dom Josivaldo José Bezerra

Dom Josivaldo José Bezerra nasceu em 26 de fevereiro de 1967 em Gravatá, na Diocese de Caruaru, no Estado de Pernambuco. Concluiu seus estudos Filosóficos e Teológicos no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese Metropolitana de Olinda e Recife.

Foi ordenado sacerdote em 20 de março de 1998, incardinando-se na Arquidiocese Metropolitana de Olinda e Recife.

Foi administrador (1998-2010) e depois pároco (2010-2016) da Paróquia Santo Antônio do Cabo de Santo Agostinho; pároco de Nossa Senhora da Apresentação em Escada – PE (2016-2022); vigário episcopal do Vicariato do Cabo (2011); a partir de 2012, membro do Colégio de Consultores, do Conselho Episcopal e do Conselho Presbiteral.

Atualmente é vigário geral e pároco de Santo Antão em Vitória de Santo Antão - PE.

Curriculum vitae de dom Nereudo Freire Henrique

Dom Nereudo Freire Henrique nasceu em 10 de maio de 1963 em Arcoverde, na Diocese de Pesqueira, no Estado de Pernambuco. Obteve o Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco (1988) e concluiu seus estudos Filosóficos e Teológicos no Seminário Arquidiocesano da Paraíba - PB (1993-1996). Além disso, frequentou estudos de especialização em Psicopedagogia, Administração, Sociologia e Formação Sacerdotal.

Foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1996, incardinando-se na Arquidiocese Metropolitana da Paraíba.

Foi reitor do Propedêutico (1996-1997); vigário paroquial de Cristo Rei (1997-2009); formador (1998-2004) e ecônomo (1998-2001) do Seminário Arquidiocesano; coordenador da OSIB (Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil) da Regional Nordeste 2 da Conferência Episcopal Brasileira (1999-2001); membro do Colégio de Consultores (2003-2019) e do Conselho Presbiteral (2001-2019); ecônomo da Arquidiocese (2002-2019) e pároco de Cristo Rei (2010-2018).

Atualmente é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha a João Pessoa - PB (desde 2019), ecônomo da Conferência Episcopal Brasileira (desde 2014) e da Rede Eclesial Pan-Amazônica (desde 2022).