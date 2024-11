O Papa: rezemos pela Ucrânia, será um inverno rigoroso. Que haja paz na Terra Santa

No final da Audiência Geral, Francisco recordou o povo "martirizado" do país do Leste Europeu que viverão meses difíceis por causa dos cortes de energia elétrica causados pelos ataques russos. O Pontífice convidou os jovens, começando pelos do Colégio Saint Michel des Batignolles de Paris, sentados ao seu lado, a rezarem pelos seus coetâneos. Depois, fez um apelo pela paz no Oriente Médio onde "as pessoas sofrem muito" e anunciou a tradução para o chinês das catequeses de quarta-feira.

Salvatore Cernuzio – Vatican News A Ucrânia, onde as pessoas estão passando por "um inverno rigoroso". A Terra Santa, onde as pessoas "sofrem muito". É ainda para essas duas terras banhadas pelo sangue de seus povos, onde - como ele disse há alguns dias - se vive "o fracasso da humanidade", que o Papa Francisco voltou seus pensamentos no final da Audiência Geral desta quarta-feira (27/11). Ouça e compartilhe O Pontífice cumprimentou todos os fiéis presentes na Praça São Pedro: jovens, religiosas, sacerdotes, casais, grupos de peregrinos. Seu semblante estava sorridente, mas ficou sombrio quando, antes da bênção final, voltou o olhar para a Ucrânia, que se prepara para passar por um inverno rigoroso por causa dos cortes de energia e a paralisação da rede elétrica devido aos ataques russos. Milhares de pessoas estão sem eletricidade e aquecimento, enquanto as primeiras nevascas já atingiram a capital Kiev e outras cidades, junto com ondas de mau tempo. Não nos esqueçamos do martirizado povo ucraniano. Sofre muito. Uma oração pelos adolescentes e jovens ucranianos Francisco dirigiu-se aos adolescentes sentados ao seu lado durante a audiência. São alunos do Colégio Saint Michel des Batignolles de Paris, de 12 a 13 anos, que se preparam para receber o Sacramento da Confirmação. "Vocês, crianças, adolescentes, pensem nas crianças e adolescentes ucranianos que sofrem neste tempo sem aquecimento com um inverno muito rigoroso", disse a eles e a todos os jovens presentes na praça ou ligados nas redes sociais. Rezem pelas crianças ucranianas, sim? Vocês rezarão? Todos vocês, não se esqueçam. Paz na Terra Santa Com a mesma apreensão, com a mesma atenção, o Papa Francisco pediu orações pela Terra Santa, de onde surgem raios de esperança depois do anúncio de Israel de uma trégua com o Hezbollah no Líbano, embora aos olhos de muitos isto não pareça ser um passo em direção à paz, nem um prelúdio para um cessar-fogo em Gaza. É por isso que o Papa insiste em pedir que rezemos continuamente para que a paz volte à Terra de Jesus. Rezemos também pela paz na Terra Santa, em Nazaré, na Palestina, em Israel, que haja paz, que haja paz. As pessoas sofrem muito. Rezemos pela paz, todos juntos. A alegria do Evangelho num mundo mergulhado na tristeza Na saudação aos peregrinos poloneses, o Papa fez um convite a todos os fiéis a serem "caridosos e agentes de paz, apoiando aqueles que estão mal e sofrem por causa das guerras, em particular os ucranianos que enfrentam o inverno. Será um inverno rigoroso para a Ucrânia", disse ele. Um convite expresso também na saudação aos fiéis franceses: "Em nosso mundo imerso na tristeza das guerras e das várias crises, anunciamos a alegria do Evangelho através de nossas vidas transfiguradas pela presença de Deus." Tradução para o chinês da catequese da Audiência Geral Visivelmente alegre, o Papa anunciou que a partir da próxima semana, antes do Advento, algo novo acontecerá na Audiência Geral: pela primeira vez haverá a tradução da catequese em chinês. Uma forma de fazer chegar a palavra do Bispo de Roma aos fiéis daquela nação que Francisco sempre definiu como "um país nobre".