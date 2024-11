Papa transfere parte do Arquivo e da Biblioteca do Vaticano ao Seminário Maior Romano

Quirógrafo de Francisco para ampliar os espaços disponíveis para as duas instituições, utilizando parte do edifício e dos arredores na área do Pontifício Seminário Maior Romano, para tornar o patrimônio mais acessível. Uma comissão de representantes da Secretaria de Estado, do Arquivo do Vaticano e da Biblioteca Apostólica será formada para determinar as categorias de documentos a serem transferidos para os novos ambientes.

Vatican News

Para “tornar acessível” o precioso patrimônio do Arquivo e da Biblioteca do Vaticano, o Papa Francisco estabelece que parte dos bens e dos documentos conservados pelas duas instituições seculares sejam relocalizados, ou seja, transferidos para alguns espaços do edifício e dos arredores do Pontifício Seminário Maior Romano. A decisão do Pontífice foi tomada com um quirógrafo assinado em 29 de outubro e publicado nesta terça-feira, 12 de novembro.



Ampliar os espaços



O documento diz: “O cuidado secular pela custódia dos atos e dos documentos relativos ao governo da Igreja universal, unida ao compromisso pelo desenvolvimento e a disseminação da cultura, são os traços característicos da atividade do Arquivo e da Biblioteca do Vaticano". Dando continuidade ao trabalho iniciado pelos Papas anteriores, “desde o Scrinium da Igreja de Roma”, as duas instituições “são hoje chamadas a tornar acessível esse precioso patrimônio”, afirma Francisco. Portanto, “seguindo o objetivo de contribuir para a gestão mais eficaz das atividades e da conservação dos bens, tendo adquirido as informações adequadas e os pareceres competentes”, o Papa estabelece que “os espaços disponíveis para o Arquivo Apostólico e a Biblioteca Apostólica sejam ampliados, utilizando parte do edifício e dos arredores que, na área extraterritorial de São João de Latrão, abriga o Pontifício Seminário Maior Romano”.

Colaboração



Para esse fim, o Arquivo e a Biblioteca “colaborarão juntos na realização dos trabalhos, de acordo com as respectivas competências, observando as disposições em vigor, os procedimentos e as diretrizes que serão necessários para uma execução ordenada desse trabalho indispensável que a Sé de Pedro coloca a serviço da Igreja e do mundo da cultura”, diz o quirógrafo.



Constituir uma Comissão



No mesmo documento, o Papa Francisco estabelece que seja constituída “uma Comissão composta por representantes da Secretaria de Estado, do Arquivo Apostólico Vaticano e da Biblioteca Apostólica Vaticana para determinar as categorias de documentos a serem transferidos para os novos ambientes”. A Comissão “poderá operar imediatamente, em paralelo aos trabalhos que estão sendo realizados”.