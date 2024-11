Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Corumbá (MS)

O Santo Padre nomeou, neste sábado (30/11), o padre João Batista de Oliveira, da congregação dos Missionários do Verbo Divino (SVD), como bispo da Diocese de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Padre João Batista exerce a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alta Floresta D’Oeste (RO), na Diocese de Ji-Paraná.

Vatican News



Neste sábado, 30 de novembro, o Papa Francisco nomeou bispo da Diocese de Corumbá o padre João Batista de Oliveira, S.V.D., atualmente pároco em Alta Floresta D’Oeste (RO), atribuindo-lhe a missão de pastorear a Igreja particular de Corumbá.

Curriculum vitae

Padre João Batista nasceu em 9 de julho de 1963, em Rio Azul (PR). Ingressou nos Missionários do Verbo Divino em 1987, fez seus primeiros votos em 1997 e foi ordenado sacerdote em 2001. Com ampla experiência missionária, atuou como vigário e pároco no Equador (2001-2007) e retornou ao Brasil em 2008. Exerceu diversas funções em sua congregação, incluindo a de provincial e mestre de noviços. Desde 2023, atua como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alta Floresta D’Oeste (RO).

Saudação da CNBB ao novo bispo de Corumbá (MS)

Estimado irmão, monsenhor João Batista de Oliveira

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria a notícia de sua nomeação como bispo de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e manifesta gratidão ao Santo Padre, o Papa Francisco, em oferecer pastores para o rebanho das Igrejas Particulares de nosso Regional Oeste 1.

Tendo contribuído em diversas funções em sua congregação, no Ecuador e na Igreja no Brasil, o irmão é chamado agora ao ministério episcopal na Igreja particular de Corumbá (MS).

Que o irmão, inspirado neste tempo do Advento, que iniciaremos neste próximo domingo, seja um fiel missionário e discípulo anunciando Jesus Cristo como Esperança para a humanidade, enquanto aguardamos a vinda definitiva do Senhor.

Nossa Senhora da Candelária, padroeira da diocese de Corumbá, seja sua guia e intercessora nesta nova missão.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB

Fonte: CNBB