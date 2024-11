Papa nomeia bispo auxiliar para Arquidiocese de Manaus

O Papa Francisco, acolhendo um pedido do arcebispo de Manaus (AM), o cardeal Leonardo Steiner Ulrich, nomeou nesta segunda-feira, 25 de novembro, o frei Samuel Ferreira de Lima, da Ordem dos Frades Menores (OFM), como bispo titular de “Nasbinca” e auxiliar na arquidiocese de Manaus.

O Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Manaus o Rev. Samuel Ferreira de Lima, O.F.M., atualmente mestre de noviços e vigário paroquial de São Francisco de Assis em Rodeio (SC), atribuindo-lhe a sé de Nasbinca.

Curriculum vitae

Frei Samuel Ferreira de Lima nasceu no dia 28 de maio de 1967, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), filho de Francisco Ferreira de Lima e Edite Oliveira de Lima. Entrou no Seminário Frei Galvão em Guaratinguetá (SP) no ano de 1986 onde fez o aspirantado e o postulantado.

Fez seu noviciado no seminário franciscano São José em Rodeio (SC) no ano de 1988. Sua primeira profissão religiosa se deu em 10 de janeiro de 1989 em Rodeio (SC) e a profissão solene em 24 de setembro de 1993 em Petrópolis (RJ). Sua ordenação presbiteral em 27 de janeiro de 1996 em São João de Meriti (RJ).

O religioso concluiu licenciatura em Filosofia pela Universidade São Francisco, São Paulo (SP), em março de 1993. Concluiu o bacharelado em Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano, de Petrópolis (R), em dezembro de 1996.

Possui também a formação em Espiritualidade Franciscan, no Centro de Estudos Franciscanos e Pastorais para a América Latina (Cefepal), cursado em Petrópolis (RJ), concluído em junho de 1996, e especialização lato sensu em Formação Humana pela Faculdade Vicentina, de Curitiba (PR), com conclusão em novembro de 2021.

Missão em Angola

De junho de 1996 a dezembro 2006, foi missionário em Angola, na África, onde exerceu também as funções de capelão do mosteiro Sagrado Coração de Jesus, em Luanda, de junho de 1997 a junho de 1998. Foi professor de Filosofia no seminário maior da arquidiocese de Luanda, de setembro de 1997 a junho de 1998.

Participou da Missão Católica da Katepa, em Malange, de junho de 1997 a dezembro de 2006, onde exerceu as funções de vigário paroquial, formador, assistente das Irmãs Clarissas, mestre dos professos temporários em estágio na fraternidade, de junho de 1997 a dezembro de 2006; Guardião e ecônomo de janeiro de 2004 a dezembro de 2006; Conselheiro da Fundação Imaculada mãe de Deus de Angola de junho de 2000 a dezembro de 2003; professor de Filosofia, Doutrina Social da Igreja e Pedagogia no seminário São José de Malange, de setembro de 1998 a julho de 2006.

Retorno ao Brasil

De volta ao Brasil, em 7 de dezembro de 2006, exerceu as seguintes funções: guardião, ecônomo e moderador da Evangelização Missionária e vice-mestre dos postulantes, assistente das Irmãs Clarissas, no seminário Frei Galvão de Guaratinguetá (SP), de janeiro de 2007 a dezembro 2009; Mestre de noviços, vigário paroquial e assistente da OFS, no noviciado São José; e pároco da paróquia São Francisco, em Rodeio (SC), de janeiro de 2011 a dez 2018.

Foi definidor da província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil , de janeiro de 2010 a dezembro de 2012; Mestre dos pós-noviços, animador do Serviço de Animação Vocacional local, no convento São Boaventura, em Campo Largo (PR), de janeiro de 2019 a dezembro de 2021; Membro da capelania ecumênica do Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo (PR), de junho de 2019 a dez de 2021; Mestre dos noviços, ecônomo, vigário da Casa e assistente da OFS – noviciado São José, em Rodeio (SC), de janeiro de 2022 até o momento atual.

Saudação ao novo bispo auxiliar de Manaus (AM)

Estimado irmão, frei Samuel Ferreira de Lima,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria a notícia de sua nomeação para titular de “Nasbinca” e titular na arquidiocese de Manaus, no Amazonas, e manifesta gratidão ao Santo Padre, o Papa Francisco, em continuar a oferecer pastores para o rebanho das Igrejas Particulares de nossa querida região Amazônica.

Tendo contribuído em diversas funções em sua congregação, em Angola, na África e na Igreja no Brasil, o irmão é chamado agora ao ministério episcopal na Igreja particular de Manaus (AM).

Que o irmão, inspirado por Cristo, a quem reconhecemos e proclamamos como o Rei do Universo na liturgia deste último domingo, 24/11, seja um fiel missionário e discípulo da esperança anunciando o seu reinado de amor, justiça e misericórdia junto ao povo amazônida.

Nossa Senhora da Conceição, padroeira da arquidiocese de Manaus, seja sua guia e intercessora nesta nova missão.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB

*Com CNBB