Francisco: dar conforto e assistência a quem sofreu com os abusos

Mensagem do Papa aos participantes da Conferência sobre Salvaguarda na Igreja Católica na Europa, promovida pela Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. O evento começou nesta quarta-feira (13/11) e vai até 15 de novembro, com a participação de mais de 100 especialistas de 25 países europeus. Francisco incentiva os trabalhos: “o compromisso de vocês com esta causa é um sinal dos esforços contínuos da Igreja para proteger os vulneráveis”.

Vatican News “Dar conforto e assistência àqueles que sofreram, como sinal da preocupação da Igreja com a justiça, a cura e a reconciliação”. Esse é o incentivo do Papa Francisco aos participantes da Conferência sobre Salvaguarda na Igreja Católica na Europa, que começou nesta quarta-feira, 13 de novembro, e vai até sexta-feira, 15, em Roma, no Palazzo Maffei Marescotti, sede da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. Esforços contínuos

É precisamente o órgão pontifício que está promovendo o evento que reúnce cerca de 100 participantes, incluindo bispos, padres, religiosos, leigos, algumas vítimas e sobreviventes, de 25 países europeus. Em uma mensagem divulgada nesta quarta (13/11), o Pontífice enfatiza como é “vital” a missão de proteger crianças e adultos vulneráveis dentro da Igreja: “o compromisso de vocês com esta causa é um sinal dos esforços contínuos da Igreja para proteger os mais vulneráveis em nosso meio”, escreve ele aos participantes do encontro.

Sinal de unidade e solidariedade

Francisco também não se esquece dos acontecimentos atuais e observa que alguns dos países dos quais os participantes vêm “estão enfrentando os desafios da guerra e do conflito”: “lembro-me”, enfatiza ele, “da nossa vocação cristã de sermos construtores da paz e de cuidarmos de nossos irmãos e irmãs em dificuldade. A presença de vocês é, portanto, um testemunho eloquente de uma unidade e solidariedade que transcende todas as fronteiras”.

Rede de pessoas e boas práticas

Junto com isso, a Conferência - enfatiza o Pontífice - é certamente uma oportunidade para "uma compreensão mais completa" e "um compromisso mais profundo" na proteção de menores e vulneráveis. A esperança do Papa é que "os esforços de vocês para criar uma rede de pessoas e boas práticas forneçam um fórum indispensável para compartilhar conhecimento, apoiar uns aos outros e garantir que os programas de proteção sejam eficazes e sustentáveis".