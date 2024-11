Novo livro do Papa traz um olhar especial do Criador sobre as suas criaturas

No livro publicado pela Livraria Editora Vaticana e Elledici, “És grande! A beleza de ser único e especial”, Francisco, através de sínteses de documentos, discursos e mensagens, descreve o amor de Deus pelas mulheres e homens, convidando-os a dar uma resposta. A obra está disponível em italiano desde 4 de novembro.

Vatican News

Obra das mãos de Deus, o homem é a preciosidade aos olhos de seu Criador. Ele conhece um a um, pelo nome e pelo rosto, que é único. O Pai vê à imagem de Jesus, seu Filho, e com o seu amor ajuda a tornar cada vez mais semelhante a Ele. No livro “És grande! A beleza de ser único e especial” (Livraria Editora Vaticana e Elledici), o Papa Francisco, profundo conhecedor da alma humana, oferece um caminho capaz de traçar um perfil das mulheres e dos homens do nosso tempo. O resultado é um retrato humano que faz com que nós e aqueles que nos rodeiam digam: “és grande!”, tão grande e único quanto o próprio Deus pensou que você fosse. O caminho, através dos discursos, documentos e mensagens do Pontífice, se desdobra em duas partes distintas. A primeira, “És precioso”, traça o amor de Deus pelo homem. A segunda, “Vive, ama, sonha”, convida à ação quando esse amor por nós é descoberto.



Na introdução da obra, o monsenhor Dario Edoardo Viganò, vice-chanceler da Pontifícia Academia de Ciências, escreve que somos “únicos e especiais não porque somos heróis, mas porque somos os guardiões de um amor que nos foi dado sem pedir caução ou garantias de retorno”. Somos únicos, explica ele, “porque a cada um de nós, de forma singular, Deus confiou seu coração, pedindo-nos para testemunhá-lo nos caminhos da vida a cada homem e mulher que encontrarmos”. E acrescenta: “um coração, o do Pai, que não tem medo da traição e do pecado, do fracasso e da rejeição: é um amor infinito, que não conhece pausa para o cansaço nem espaço para a reivindicação. Você é precioso para mim: essas são as palavras que, a todo momento, o amor de Deus sussurra aos nossos corações”.



Monsenhor Viganò também se detém sobre a “necessidade do olhar”, antes de uma análise sobre “relacionamentos no contexto digital”. “Não tenha medo, então, e entregue sua vida com a confiança do filho que tem a certeza de que, a cada momento, um pai e uma mãe sabem acolher e enxugar as lágrimas do erro no abraço de quem sabe amar - é seu encorajamento -. Não se trata de imaginar um horizonte adocicado, sem dificuldades e pecados: todos os dias travamos uma luta com o orgulho que habita em nós, que nos pede as contas, momento a momento, em nossos relacionamentos. Podemos encontrar ajuda nas orações dos Salmos, que, no cansaço de cada dia e nas questões dos relacionamentos que às vezes ficam doentes, são palavras que ressoam na vida como um bálsamo”.