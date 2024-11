Ecu Filme Fest, Papa: formar os jovens para o diálogo e a convivência pacífica

A abertura do Ecu Filme Fest 2024 em Maenza (Latina), onde foi lido o telegrama do Cardeal Pietro Parolin com uma mensagem e a bênção do Papa Francisco

No telegrama lido na última quinta-feira na abertura da exposição que propõe filmes, encontros e experiências para escolas - em andamento até 24 de novembro em Maenza, na província de Latina - Francisco espera que o encontro "desperte uma reflexão renovada em prol da fraternidade humana" e do respeito recíproco". Neste sábado, a conferência inter-religiosa e o lançamento do manifesto pela "Paz e igualdade entre os povos".

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

O desejo do Papa é que o "importante festival de cinema" do Ecu Filme Fest, em sua terceira edição, "provoque uma nova reflexão em prol da fraternidade humana e do respeito recíproco, favorecendo uma formação das novas gerações que tenha como princípios os valores saudáveis do diálogo e da convivência pacífica".

O telegrama com a bênção apostólica de Francisco, assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, foi lido no castelo baronial de Maenza (na província de Latina), na abertura do festival de filmes, encontros e experiências para escolas sobre o tema “O papel das religiões na educação para a paz”, agendado de 21 a 24 de novembro. Na mensagem enviada ao presidente do Festival, diretor Gjon Kolndrekaj, o Papa Francisco incentiva todos os participantes “a percorrerem caminhos de conhecimento baseados na confiança, tornando-se assim artífices de uma sociedade solidária e harmoniosa”.

O evento inter-religioso de sábado, 23 de novembro

Assuntos que serão aprofundados na tarde de sábado, 23 de novembro, em Maenza, cidade onde Santo Tomás de Aquino passou os últimos dias de sua vida, durante a conferência “Salvaguardando a esperança em tempos de guerra. Diálogo inter-religioso e segurança das comunidades”. Entre os palestrantes estarão o padre Gian Maria Polidoro, frade menor fundador da Associação Internacional Assis Pax e conselheiro eclesial do Ecu Filme Fest, Eva Ruth Palmieri, da Comunidade Judaica de Roma, o imã da Mesquita de Roma Nader Akkad, o abade Dario Doshin Girolami do Centro Zen Arco de Roma, o arquimandrita Symeon Katsinasm, da Igreja greco-ortodoxa de São Teodoro ao Palatino, o hinduísta Shivaraja Deva, do bahá'í Guido Morisco e o presidente Luigi De Salvia, das Religiões pela Paz Itália, parceira do Ecu Filme Fest. O manifesto “Paz e igualdade entre os povos” também será lançado do Castelo Baronial de Maenza.

O festival de cinema foi aberto com Chaplin

Na noite passada, o programa de exibição foi aberto com o filme “O Grande Ditador”, de Charlie Chaplin, com sua poderosa advertência contra o ódio e a guerra. No famoso discurso final, o protagonista se dirige aos soldados com um apelo à compaixão e ao respeito pela dignidade humana: “Soldados! Vocês não são animais! Vocês são homens! Vocês carregam o amor da humanidade no coração. Vocês não odeiam. Lembrem-se de que no Evangelho de Lucas está escrito: 'O Reino de Deus está no coração do homem'”.

Nas tardes de sexta-feira, sábado e domingo, sucessivamente, passará o “P.O.P. Peace of Peace”, o desenho animado escrito por oito estudantes israelenses e oito palestinos, ajudados por animadores italianos, com música de Noah e Rim Banna, e produzido pelo Escritório para a Paz em Jerusalém da Prefeitura de Roma em 2004. Duas crianças, montadas num camelo mágico, atravessam os locais de guerra, transformando-os em espaços de alegria e paz. Um filme que mostra como o verdadeiro conflito é entre aqueles que querem a guerra e aqueles que querem a paz. Em seguida, o filme “Os filhos de Gjergj Kastrioti Skanderbeg”, de Vranin Gecaj, leva às comunidades Arbëreshë na Itália, que mantiveram suas raízes e tradições vivas por 500 anos. Um documentário que celebra o valor da memória, da cultura e da fé que resistem ao tempo, como uma ponte entre povos e gerações. Por fim, 'Sarah e Saleem - onde nada é possível', do diretor palestino Muayad Alayan. Uma história íntima de um amor proibido entre uma mulher israelense e um homem palestino em Jerusalém, que se torna uma metáfora da difícil convivência entre dois povos. Um lembrete da necessidade de ver o outro além das divisões.

Os curtas dos jovens no Festival de Cinema Juvenil

O festival se encerra com uma seleção de curtas-metragens, realizados por jovens de mais de 60 países do mundo para o Festival de Cinema Juvenil-Salesianos de Dom Bosco, cujo diretor artístico é o pe.Harris Pakkam, em colaboração com Ecu Filme Fest. O espaço dedicado aos jovens também está repleto de encontros, além da mostra dedicada aos 150 anos do nascimento de Guglielmo Marconi, realizada em colaboração com a associação Aire. Estão programadas as exibições de desenhos animados, filmes e curtas-metragens sobre o tema da a paz.

Prêmios ao Vatican News e Cetera

Durante o Ecu Filme Fest 2024, os organizadores vão premiar algumas instituições e personalidades. O reconhecimento especial da Palma Bianca 2024 da Associação Internacional Assis Pax, do pe. Polidoro, é concedido à Cruz Vermelha Italiana por ocasião dos 160 anos de sua criação. Para a comunicação, o Vatican News, portal multimídia da Santa Sé, foi premiado pelo seu compromisso em dar voz às iniciativas de diálogo, paz e solidariedade em relação aos conflitos em andamento, desde a Ucrânia ao Oriente Médio até às “guerras esquecidas”. Um prêmio pelo compromisso constante, concreto e incessante numa terra atormentada será entregue ao padre Ibrahim Faltas, vigário da Custódia Franciscana da Terra Santa. Roberto Cetera, vaticanista do L'Osservatore Romano, enviado a Jerusalém, também será premiado. Além disso, os prêmios serão atribuídos a Francis Kuria Kagerna, secretário-geral de Religiões pela Paz; “Diga nos Telhados”, rede de diálogo com as instituições de proteção da vida e da família.