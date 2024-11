As celebrações do Papa por ocasião do Natal, Ano Novo e abertura do Jubileu

Publicado o Calendário das Celebrações Litúrgicas Pontifícias: desde a viagem apostólica a Córsega em 15 de dezembro até a celebração na Capela Sistina em 12 de janeiro, durante a qual o Pontífice vai batizar algumas crianças. Todas as cerimônias serão transmitidas ao vivo, com comentários em português, pelos canais do Vatican News.

Andressa Collet - Vatican News



O calendário das celebrações presididas pelo Papa Francisco nos meses de dezembro e janeiro, que inclui o início do Jubileu e uma viagem apostólica, foi divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta segunda-feira (26/11). O mestre de Cerimônias Litúrgicas Pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli, confirmou a viagem apostólica anunciada no último sábado (23/11): o Papa irá à ilha francesa da Córsega, localizada acima da Sardenha, na Itália, em 15 de dezembro. A visita de um dia à capital Ajaccio prevê agenda junto às autoridades locais, no congresso sobre religiosidade popular no Mediterrâneo e uma celebração eucarística.

O Consistório no início de dezembro

Já a primeira celebração do mês de dezembro será no sábado, dia 7, dia do Consistório Ordinário Público para a criação de novos cardeais: começa às 16h do horário local, na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, às 9h30 na Itália, Francisco irá presidir a missa com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício na Basílica Vaticana. No mesmo dia, às 16 horas, na Praça de Espanha em Roma, haverá o tradicional ato de veneração da Imaculada Conceição pelo Pontífice. Em 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, o Papa celebra missa na Basílica de São Pedro, às 18h do horário local.

A Missa de Natal e a abertura do Jubileu



Aos poucos o Natal vai se aproximando e os fiéis se preparando às celebrações, durante o Tempo do Advento que começa no próximo domingo (01/12). Um momento marcado por uma grande expectativa em toda a Igreja, de atenção e vigilância, à espera da vinda do Senhor, mas, neste ano, também pela abertura solene do Jubileu 2025 em todas as catedrais do mundo. No Vaticano, no dia 24 de dezembro, a Missa de Natal presidida pelo Papa na Basílica de São Pedro será realizada às 19h na Itália com a abertura da Porta Santa para início oficial do Jubileu Ordinário 2025.

A Porta Santa em prisão de Roma

O calendário das celebrações do Papa inclui a bênção Urbi et Orbi, no dia 25, da Loggia Central da Basílica de São Pedro ao meio-dia na Itália. Em 26 de dezembro, festa de Santo Estêvão, o primeiro mártir de Cristo, Francisco preside missa na Penitenciária de Rebibbia, em Roma, às 9h do horário italiano, com abertura da Porta Santa no local. Essa será a sua décima quinta visita a uma prisão, desta vez para um dos momentos mais significativos de todo o pontificado e da história dos próprios Jubileus.

No dia 31 de dezembro, às 17h na Itália, na Basílica do Vaticano, o Pontífice vai presidir a celebração das Primeiras Vésperas e recitar o Te Deum em ação de graças pelo ano que passou.

As celebrações de janeiro

No dia 1º de janeiro, Francisco vai celebrar a Missa pela Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, novamente na Basílica de São Pedro, às 10h na Itália. Também na Basílica, em 6 de janeiro, será realizada a Missa pela Solenidade da Epifania do Senhor às 10h na Itália. Finalmente, como tradição, no dia 12 de janeiro, no domingo após a Epifania, o Pontífice vai presidir uma celebração na Capela Sistina para a festa do Batismo do Senhor, durante a qual vai batizar algumas crianças: começa às 9h30 no horário de Roma.

As celebrações presididas pelo Papa Francisco nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 serão transmitidas ao vivo, com comentários em português, pelos canais da Rádio Vaticano - Vatican News.