Papa recebe em audiência o primeiro-ministro da Armênia

Nikol Pashinyan esteve nesta segunda-feira (18/11) no Palácio Apostólico com Francisco. O Pontífice foi presenteado com “O Livro das Lamentações”, de São Gregório de Narek, e o Papa retribuiu com uma escultura intitulada “Ternura e Amor”, representando São Francisco de Assis, um símbolo de paz e respeito pela humanidade e pela natureza, junto a uma imagem do mundo ameaçado pela poluição.

Vatican News Na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro, o Papa Francisco recebeu em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, acompanhado da comitiva. O colóquio reservado, na Sala da Biblioteca, durou meia hora, das 8h55 às 9h25.

O fim da conversa foi seguido pela tradicional troca de presentes. Pashinyan presenteou o Papa com “O Livro das Lamentações” , de São Gregório de Narek, um monge cristão, teólogo e místico venerado como santo pela Igreja Apostólica Armênia e pela Igreja Católica. A obra tem uma capa feita à mão em ouro, trabalho de ourives armênios.

O Papa e o primeiro-ministro armênio Pashinyan no Palácio Apostólico Francisco retribuiu com obras de documentos papais e a Mensagem para a Paz de 2024, juntamente com uma obra de terracota intitulada “Ternura e Amor”. Trata-se de uma escultura que representa de um lado a figura de São Francisco de Assis, símbolo da paz e do respeito pela humanidade e pela natureza, e do outro lado a imagem de um mundo ameaçado pela poluição. Ela é feita usando a técnica de engobamento, que dá à terracota um acabamento liso, semelhante ao couro, realçado por uma pátina de cera. A obra de arte expressa a mensagem de amor e cuidado com a criação, inspirada nas palavras do próprio Papa em sua homilia de 19 de março de 2013 para a missa no início de seu pontificado: “Cuidar da criação, de cada homem e de cada mulher, com um olhar de ternura e amor, é abrir o horizonte da esperança, é abrir um vislumbre de luz em meio a tantas nuvens, é levar o calor da esperança!”.

