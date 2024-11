Papa Francisco recebe em audiência o presidente da República do Congo

O encontro com o presidente do país congolês, Denis Sassou-N'Guesso, foi na manhã desta segunda-feira (25/11), no Vaticano. Na pauta com a Secretaria de Estado, "a colaboração com a Igreja local nas áreas da educação, da saúde e do cuidado com o meio ambiente", além da análise de temas para promoção do diálogo e reconciliação entre os povos.

Andressa Collet - Vatican News

Nesta segunda-feira (25/11) o Papa Francisco recebeu no Palácio Apostólico o presidente da República do Congo, Denis Sassou-N'Guesso. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, após o encontro com o Pontífice, o presidente congolês foi recebido pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, acompanhado por dom Miroslaw Stanislaw Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

O encontro com o cardeal Parolin

Na pauta da audiência na Secretaria de Estado, estavam as boas relações entre a Santa Sé e a República do Congo, e foram analisdos alguns aspectos da situação política e socioeconômica do país, "especialmente sobre a colaboração com a Igreja local nas áreas da educação, da saúde e do cuidado com o meio ambiente". Além disso, ainda segundo nota da Sala de Imprensa, também houve "troca de opiniões sobre temas de caráter regional e internacional, observando a importância de promover o diálogo e a reconciliação entre os povos".

O momento da troca de presentes no Palácio Apostólico

A troca de presentes

Na tradicional troca de presentes, o Papa deu a Sassou-N'Guesso uma obra de bronze intitulada “Amor Social”, representando uma criança ajuda outra a se levantar, com a inscrição “Amar Ajudar”. Além dela, documentos papais, como a Mensagem para a Paz deste ano e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pela Livraria Editora Vaticana. Da parte do presidente africano, Francisco recebeu uma obra sobre a República do Congo, vista através dos cursos d'água.

A foto oficial do final da audiência com o presidente da República do Congo