Papa: como Gabriel Rosset, não virar a cabeça e nem fechar os olhos aos pobres

O professor francês, fundador da "Foyer Notre-Dame des Sans Abris" que ajuda famílias em dificuldade a recuperar dignidade, está sendo recordado em 2024 pelos 50 anos da sua morte. Francisco recebeu a associação em audiência, enaltecendo a missão de Gabriel Rosset, que reconhecia "a presença de Cristo nos pobres": "vocês dão um rosto concreto ao Evangelho do amor, oferecendo abrigo, refeição, sorriso, estendendo as mãos sem medo de sujá-las".

Andressa Collet - Vatican News

"Meus queridos irmãos e irmãs, vou falar em italiano, mas vocês têm a tradução aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, das crianças... é lindo, é lindo!", disse o Papa Francisco em francês ao iniciar o discurso dirigido a uma delegação de 70 pessoas formada pelas associações "Foyer Notre-Dame des Sans Abris" e "Les Amis de Gabriel Rosset". O encontro com o grupo, proveniente da cidade histórica de Lyon, foi realizado nesta quarta-feira (13/11) na sala adjacente da Sala Paulo VI, antes da Audiência Geral na Praça São Pedro.

O grupo foi recebido pelo Papa nesta quarta-feira (13/11)

A delegação, como recordou o Pontífice, está comemorando em 2024 o aniversário de 50 anos da morte de Gabriel Rosset (1904-1974). O professor fundou a "Foyer Notre-Dame des Sans Abris", hoje com mais de mil voluntários, que acolhe e ajuda famílias e pessoas que sofrem por diferentes realidades, como falta de moradia e emprego, por ser vítimas de violência ou migrantes, por exemplo. Já a associação "Les Amis de Gabriel Rosset" foi criada para promover a causa de beatificação e canonização do professor francês aberta em 2006, que está sendo estudada pelo Dicastério para as Causas dos Santos.

Leia aqui a íntegra do discurso do Papa Francisco

O Papa Francisco expressou gratidão da Igreja pela missão inspirada no fundador, que sentia grande compaixão e "não virava a cabeça e nem fechava os olhos" para os irmãos necessitados. Gabriel Rosset sabia como "reconhecer a presença de Cristo nos pobres", disse ainda o Pontífice, orientando para a importância das "três coisas de Deus: proximidade, compaixão e ternura":

"Tocar um pobre, cuidar de um pobre, é um 'sacramental' na Igreja. Hoje vocês continuam a obra de Gabriel Rosset. Vocês também são artesãos da misericórdia e da compaixão de Deus: acompanhando as pessoas sem-teto, vocês dão um rosto concreto ao Evangelho do amor. Oferecendo-lhes um abrigo, uma refeição, um sorriso, estendendo suas mãos sem medo de sujá-las, vocês restauram a dignidade deles e o compromisso de vocês toca o coração do nosso mundo frequentemente indiferente."

A escola de Maria, que toca o sofrimento do mundo

A missão de Gabriel Rosset, continuou o Papa, assim como tem sido a de todos os colaboradores das associações francesas, está sendo "iluminada" pela "imagem viva da compaixão maternal" de Maria, "a Mãe que nunca deixa de cuidar de todos aqueles que sofrem no corpo e no coração", que "não tem medo de tocar o sofrimento do mundo", abrindo os braços "para acolher todos, porque todos têm um lugar perto de Maria, perto de Cristo".

"Ela não tem medo de abrir o seu manto, de transformá-lo em um abrigo contra a chuva e o fogo escaldante do sol. Doa o seu bem mais precioso, que é Jesus, permitindo que os pobres se aproximem o máximo possível dela para receber ternura e alívio das suas mãos estendidas. Coloquem-se na escola dela. Maria é, antes de tudo, uma mulher de vida interior: medita e guarda no seu coração a Palavra de Deus que alimenta todas as suas ações. Ela também é uma mulher aberta, uma mulher disponível às surpresas de Deus. Por isso vigia e caminha. Maria responde às necessidades dos irmãos e das irmãs vulneráveis, mas, acima de tudo, antecipa as necessidades deles."

"Tocar um pobre, cuidar de um pobre, é um 'sacramental' na Igreja", disse o Papa