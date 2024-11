Jovens, JMj, Acutis, Frassati e beatos espanhóis: a saudação do Papa

Os jovens estiveram no centro da atenção de Francisco após a oração mariana.

Uma série de aplausos: assim foram as saudações do Papa Francisco após a oração do Angelus com os fiéis na Praça São Pedro.

Uma salva de palmas aos jovens portugueses, que entregaram à delegação da Coreia os símbolos da JMJ para prepararem a Jornada de Seul em 2027. E portanto, palmas também aos coreanos.

Nesta Solenidade de Cristo Rei, recordou Francisco, a Igreja celebra a 39ª Jornada mundial da Juventude, com o tema: “Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar” (cf. Is 40, 31). "Também os jovens se cansam às vezes se não esperam no Senhor", disse o Papa.

Ainda sobre juventude, o Pontífice falou dos futuros jovens santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. O Beato Acutis será canonizazado em 27 de abril por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, já Frassati em 3 de agosto de 2025, durante o Jubileu dos Jovens. Enquanto isso, comunicou o Papa, o Dicastério das Causas dos Santos está concluindo positivamente o processo, que depois será submentido ainda ao parecer dos cardeais. "Um aplauso aos próximos novos santos!"

Uma salva de palmas também aos novos beatos espanhóis o sacerdote Cayetano Clausellas Ballvé e o fiel leigo Antonio Tort Reixachs, assassinados por ódio à fé em 1936, em Barcelona. "Vamos dar graças a Deus pelo grande dom dessas testemunhas exemplares de Cristo e do Evangelho."