Papa: governantes, escutem o grito dos povos que pedem paz

Destruição ao norte de Gaza, no bairro de Beit Lahya, após um ataque de Israel na noite passada (AFP or licensors)

Após a oração do Angelus, Francisco recordou os países que sofrem com os conflitos, da Ucrânia ao Sudão, enfatizando que “a guerra torna as pessoas desumanas, induz a tolerar crimes inaceitáveis”. Ele se uniu à oração pelas vítimas dos abusos da Igreja italiana, “indispensável” para reconstruir a confiança traída. E lembrou do testemunho de dois mártires albaneses Palić e Gazulli Palic, e do alemão Metzger, beatificados neste final de semana.

Alessandro Di Bussolo - Vatican News



No dia dedicado aos pobres, o Papa Francisco não pode esquecer “dos povos que pedem paz”, que se tornaram refugiados, sem teto sobre a cabeça, pelas muitas guerras que mancham o planeta de sangue. Ele o faz após a oração do Angelus deste domingo (17/11), com a triste lista dos países que mais sofrem, pelos conflitos mais conhecidos.



Rezemos pela paz: na martiriziada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Myanmar, no Sudão. A guerra torna as pessoas desumanas, induz a tolerar crimes inaceitáveis. Que os governantes ouçam o grito dos povos que pedem paz.



A oração da Igreja italiana pelas vítimas de abuso



O Papa então se uniu à oração da Igreja na Itália que nesta segunda-feira, 18 de novembro, irá repropor o Dia de Oração pelas Vítimas e os Sobreviventes de Abuso.



Todo abuso é uma traição à confiança, é uma traição à vida! A oração é indispensável para “reconstruir a confiança”.

Beatificação de mártires na Albânia e na Alemanha



O Pontífice recordou então que neste sábado (16/11), em Shkodër, na Albânia, dois mártires foram beatificados na missa presidida pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos: Luigi Palić, sacerdote da Ordem dos Frades Menores, e Gjon Gazulli, sacerdote diocesano. Vítimas de perseguição religiosa no século XX. E neste domingo (17/110, em Freiburg im Breisgau, na Alemanha, o cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, conduziu a missa de beatificação de outro mártir, o padre Max Josef Metzger, fundador do Instituto Secular de Cristo Rei, “combatido pelo nazismo por seu compromisso religioso em favor da paz”.



Que o exemplo desses mártires possa confortar tantos cristãos que são discriminados pela fé em nosso tempo. Vamos aplaudir os novos Beatos!



Oração pelos pescadores em 21 de novembro



Por fim, o Papa Francisco também lembrou de todos os pescadores, por ocasião do Dia Mundial da Pesca, que será celebrado na próxima quinta-feira, 21 de novembro, pedindo a Maria, Estrela do Mar, que proteja os pescadores e suas famílias.