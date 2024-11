Papa: enfrentamos mudanças de época com consequências para o futuro

Em sua saudação aos membros do Catholic Philanthropy Network (Fadica), Francisco agradece pelo “apoio silencioso” às iniciativas da Igreja americana. O “espírito de solidariedade e de generoso interesse”, destinado também aos setores da Santa Sé, deve sempre ser acompanhado pelo amor que "transforma sempre".

Edoardo Giribaldi – Cidade do Vaticano

"Enfrentamos um momento de mudança de época, com suas consequências para o futuro da família humana."

Ao saudar uma delegação do Catholic Philanthropy Network (Fadica), por ocasião de sua “peregrinação, simpósio e retiro” em Roma, o Papa Francisco elogia o apoio da organização americana aos setores da Santa Sé em seu sustento à Igreja universal: atitudes realizadas com alegria e amor que transformam sempre tantas coisas".

Dedicados à difusão do Evangelho

Francisco recebeu os membros da Fadica, rede filantrópica de fundações e doadores que apoiam atividades e iniciativas católicas, na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro. O Santo Padre espera que os próximos dias de “reflexão e oração” aumentem neles “o amor pela Igreja” e a “dedicação à difusão do Evangelho”.

Reflexões sobre a comunidade sinodal

Segundo o Papa, o Sínodo recentemente concluído é símbolo do empenho da Igreja “em um processo de reflexão sobre sua natureza de comunidade sinodal”. Isso ocorre enquanto a humanidade enfrenta grandes e significativas mudanças, nas quais a Fadica é chamada a atuar.

O “apoio silencioso” à Igreja americana

Em particular, Francisco destaca a colaboração com os setores do Vaticano, empenhados em discernir os “sinais dos tempos” e em apoiar a comunidade eclesial em todo o mundo, em resposta “às necessidades e aos desafios do presente”.

"Eu agradeço pelo vosso apoio silencioso a tantas iniciativas que enriquecem a vida e o apostolado da Igreja nos Estados Unidos. Muito obrigado."

O amor que “transforma sempre”

Em seu estilo de “network”, de “rede”, a Fadica encarna uma “natureza sinodal”, podendo contar “com a visão comum, dedicação e cooperação de tantas pessoas, tantas famílias e fundações”, sublinha o Papa. Esse “espírito de solidariedade e de generoso interesse pelos outros” deve ser, no entanto, “nutrido por um senso de gratidão pelos abundantes dons que o Senhor nos concedeu”, assim como “por uma experiência cada vez mais viva do poder transformador de Seu amor”.

"Porque o amor transforma sempre, muda as coisas, transforma."

Um sentimento que Francisco convida a “exteriorizar”, para que a Fadica possa continuar, citando a encíclica Dilexit nos, a “viver a alegria de buscar comunicar o amor de Cristo aos outros”.