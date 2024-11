Papa: a defesa da vida deve ser integral, voltada às pessoas e não às ideologias

Papa Francisco durante o almoço com os pobres promovido no Vaticano em 2023 (Vatican Media)

Na mensagem enviada aos participantes do encontro "Bem Comum: Teoria e Prática", organizado pela Pontifícia Academia para a Vida, Francisco enfatiza que a defesa da vida humana deve considerar todas as dimensões sociais e culturais: “A busca pelo bem comum e pela justiça são centrais para proteger as vidas mais frágeis”, destacou o Pontífice, que também ressaltou a importância das vozes femininas na construção de um futuro compartilhado para a humanidade.

Thulio Fonseca - Vatican News

Um dos desafios mais importantes para a sociedade contemporânea é a promoção de uma economia que coloque o bem comum no centro de suas práticas, abrangendo aspectos como saúde, meio ambiente e o futuro da inteligência artificial. Este foi o foco da mensagem do Papa Francisco direcionada aos participantes do evento “Bem Comum: Teoria e Prática”, que ocorre nesta quinta-feira, 14 de novembro, e é promovido pela Pontifícia Academia para a Vida. No texto, lido pelo arcebispo Vincenzo Paglia, presidente da Academia, o Papa reforçou que "a fraternidade universal é uma forma pessoal e calorosa de entender o bem comum".

Francisco enfatizou que o bem comum não deve ser apenas uma ideia ou projeto político, mas uma prática concreta baseada na acolhida fraterna e na busca compartilhada pela verdade e pela justiça. No mundo atual, marcado por conflitos e divisões, torna-se essencial retomar o bem comum como um dos pilares da doutrina social da Igreja. O Santo Padre também mencionou a necessidade de “teorias econômicas sólidas” que integrem esse princípio de forma a guiar as decisões políticas, como destacou em sua Encíclica Laudato Si’.

A “contaminação” das ideologias

Para o Papa Francisco, é crucial que a busca pelo bem comum e pela justiça não seja contaminada por ideologias que possam afastar o foco das pessoas e da realidade concreta. O Pontífice também alertou para o risco de uma defesa da vida que se limite a princípios abstratos, ignorando o cotidiano e as necessidades reais dos mais vulneráveis. Quando a proteção da vida se torna apenas uma bandeira ideológica, corre-se o risco de cair na tentação de defender mais ideias do que pessoas concretas, prejudicando a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva.

Importância das vozes femininas e da diversidade cultural

Outro ponto destacado pelo Papa foi a presença de duas mulheres com papéis de liderança no evento: a professora Mariana Mazzucato, da University College London e membro da Pontifícia Academia para a Vida, e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Segundo o Pontífice, “precisamos ouvir vozes femininas e permitir que culturas de todo o mundo expressem suas necessidades e contribuam para uma reflexão ampla e sábia sobre o futuro da humanidade”. A inclusão dessas perspectivas é essencial para o que o Papa chamou de “pensar e gerar um mundo aberto”, em consonância com sua Encíclica Fratelli tutti.