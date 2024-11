Papa: que a COP29 possa contribuir para a proteção de nossa casa comum

Um participante passa pelo banner de boas-vindas do lado de fora do local da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP29, em Baku, Azerbaijão. (ANSA)

Após rezar o Angelus, os apelos do Papa Francisco por situações vividas populações em vários países atingidas por guerras e catástrofes naturais e as esperanças em relação à COP29 que inicia nesta segunda-feira, no Azerbaijão.

Vatican News

Após rezar a oração mariana do Angelus com os milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro, o Papa voltou seu olhar a diversos acontecimentos ao redor do mundo, a começar pela beatificação em Sevilha, no sábado, de sacerdote espanhol:

Ontem, em Sevilha, foi proclamado Beato Padre Giuseppe Torres Padilla, cofundador da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. Tendo vivido na Espanha do século XIX, distinguiu-se como sacerdote, confessor e guia espiritual, demonstrando grande caridade para com os necessitados. Que o seu exemplo apoie especialmente os sacerdotes no seu ministério. Uma salva de palmas para o novo Beato!

COP 29 no Azerbaijão e catástrofes naturais

Seguiu suas esperanças em relação à COP29 que tem início nesta segunda-feira em Baku, Azerbaijão:

Há três anos era lançada a Plataforma de Ação Laudato Si'. Agradeço a quem trabalha em favor desta iniciativa. A este propósito, faço votos que a Conferência sobre as Alterações Climáticas COP 29, que começa amanhã em Baku, dê uma contribuição eficaz para a protecção da nossa casa comum.

A erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, e as enchentes na Espanha também receberam a atenção do Santo Padre:

Estou próximo da população da ilha de Flores, na Indonésia, atingida pela erupção de um vulcão; rezo pelas vítimas, por suas famílias e pelos deslocados. E renovo a minha recordação pelos habitantes de Valência e de outras partes de Espanha que enfrentam as consequências das inundações. Faço-lhe uma pergunta: vocês rezaram por Valência? Já pensaram em dar alguma contribuição para ajudar essas pessoas? É apenas uma pergunta.

Do povoado de Tithena, residentes olham a erupção do Monte Lewotobi Laki Laki

Oração pela paz

O pedido de oração pelos países em guerra foi renovado por Francisco:

E, por favor, continuem a rezar pela martirizada Ucrânia, onde hospitais e outros edifícios civis também estão a ser atingidos; e rezemos também pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão; e rezemos pela paz em todo o mundo.

Dia de Ação de Graças

O Papa recordou ainda o Dia de Ação de Graças celebrado pela Igreja italiana:

Hoje a Igreja italiana celebra o Dia de Ação de Graças. Expresso a minha gratidão ao mundo agrícola e encorajo a cultivar a terra, a fim de preservar a sua fertilidade para as gerações futuras.

Antes da despedir-se, o Papa saudou os peregrinos e grupos presentes, em particular aqueles provenientes de Beja e do Algarve em Portugal.