Os Papas e as crianças, vozes a serem ouvidas para acolher o futuro

Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Dia Mundial da Criança), recordamos algumas reflexões dos Papas sobre os pequenos. Uma viagem pela história que, começando com o Pontificado de Francisco, remete a 1949, quando Pio XII se encontrou com as crianças das escolas primárias de Roma.

Todos os anos, em 20 de novembro, o Unicef comemora o Dia Mundial da Criança com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Essa data não é coincidência: em 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança. Este ano, a mensagem do Unicef, ‘Ouça o futuro’, é uma exortação aos governos, ao setor privado, às famílias e a todos os adultos para que ouçam as vozes das crianças e dos jovens. Em todo o mundo, uma em cada quatro crianças vive em situação de extrema pobreza alimentar.

“‘O que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram’ (cf. Mt 25:40, 45).”

Francisco: as crianças são o futuro

O Papa Francisco, que desejou fortemente o primeiro Dia Mundial das Crianças realizado em maio passado em Roma, lembrou repetidamente as ameaças dramáticas que afetam as crianças mais jovens em várias regiões do planeta. Em 6 de novembro de 2023, o Papa se reuniu com mais de 6.000 crianças de 56 países. O discurso do Pontífice tem uma direção, a do futuro:

Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês assim, um por um, mas são muitos, e por isso digo a todos juntos, meninos e meninas, que vocês são uma coisa maravilhosa, sua idade é maravilhosa, e digo a vocês que sigam em frente. E vocês estão certos na Igreja. Pensem nas crianças que estão sofrendo neste momento - não esqueçamos - com os desastres climáticos, com a fome, com a guerra e com a pobreza. Você sabe que há pessoas más que fazem o mal, que fazem guerra, que destroem... Você quer fazer o mal? [resposta: “Não!”] Você quer ajudar? [resposta: “Sim!”] Eu gosto disso, eu gosto disso. Queridas crianças, sua presença aqui é um sinal que vai direto ao coração de todos nós, adultos, e nós, os adultos, devemos observar sua espontaneidade e ouvir sua mensagem.

Bento XVI: Em cada criança reverbera Belém

Bento XVI e os pequeninos que sofrem

A Igreja demonstra uma predileção especial pela infância, especialmente quando se trata de crianças que sofrem. Isso foi lembrado pelo Papa Bento XVI durante sua visita ao Hospital Pediátrico Bambino Gesù em 2005. O olhar do pontífice se voltou para crianças pequenas e fracas, deitadas em incubadoras e perto de máquinas com sons incessantes.

Ao passar por algumas enfermarias e me deparar com tantos pequeninos sofrendo, pensei espontaneamente em Jesus, que amava ternamente as crianças e queria que elas fossem até Ele. Sim, como Jesus, a Igreja também mostra uma predileção especial pela infância, especialmente quando se trata de crianças que sofrem. E aqui, então, está a segunda razão pela qual eu vim entre vocês: para dar testemunho, também, do amor de Jesus pelas crianças, um amor que brota espontaneamente do coração e que o espírito cristão aumenta e fortalece. O Senhor disse: “O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes” (cf. Mt 25,40.45). Em cada pessoa que sofre, ainda mais se for pequena e indefesa, é Jesus que nos acolhe e espera o nosso amor.

Paulo VI às crianças: sejam testemunhas de Cristo

O mundo dos pequenos é também o mundo da escola. Em 1974, o Papa Paulo VI, reunido com um grupo de meninos e meninas de escolas primárias em Castel Gandolfo, lembrou-lhes que os anos de educação são também uma oportunidade de oferecer, todos os dias, um testemunho cristão.

Aqui chegamos a vocês, queridos meninos e meninas das Escolas Primárias de Castel Gandolfo, que se destacaram este ano no estudo e na prática da religião. (....) Nós os elogiamos calorosamente pelo resultado alcançado, ao qual, lembrem-se, damos a maior importância: e não apenas para vocês, que foram os melhores, mas também para todos os seus colegas alunos, que, junto com vocês, participaram desse concurso tão significativo. De fato, é muito bom que o estudo da religião não se limite apenas às noções de inteligência, por mais necessárias e indispensáveis que sejam, mas passe para a prática da vida. A doutrina cristã é feita para a vida.

Aquele carinho do Papa

Dê um afago em seus filhos e diga que é o afago do Papa. Essa frase, que ficou na história, foi dita pelo Papa João XXIII em 11 de outubro de 1962, na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. Essa boa palavra é necessária, especialmente hoje, para muitas crianças nascidas em países devastados pela guerra. As crianças ucranianas, as de Gaza e de tantos outros países em conflito aguardam a carícia da paz.

"Ao voltar para casa, você encontrará as crianças; faça um carinho em seus filhos e diga: Este é o carinho do Papa. Vocês encontrarão algumas lágrimas para enxugar. Façam algo, digam uma boa palavra. O Papa está conosco especialmente nos momentos de tristeza e amargura. E então, todos juntos, nos animamos cantando, suspirando, chorando, mas sempre cheios de confiança em Cristo que nos ajuda e que nos ouve, continuamos e retomamos nossa jornada”.

Pio XII e os “amiguinhos de Jesus"

As crianças são “amiguinhos de Jesus, a quem Ele gosta de confiar seus segredos, seus anseios, pela paz de suas famílias, de sua querida pátria e da grande família humana”. Foi isso que o Papa Pio XII enfatizou quando se encontrou com crianças de escolas primárias em Roma, em 2 de abril de 1949.

Vocês vieram nos dizer, em seu nome e em nome de todas as crianças da Itália e do mundo, que estão sempre prontos para ouvir a voz divina de Jesus, porque Ele os ama e fala a seus corações dia após dia. Vocês certamente aprenderam com seus bons professores como São João, o Apóstolo e Evangelista, em sua extrema velhice, costumava dirigir as mesmas palavras aos seus fiéis: “Meus filhos, amem-se uns aos outros”. Isso era suficiente; era tudo. Todos os livros e catecismos, todos os discursos dos sacerdotes, no altar, no confessionário, pelo rádio, não podiam dizer nada mais perfeito. Isto: Queridos filhos, amem-se uns aos outros, como Jesus os amou.

Proteger os direitos das crianças

As palavras proferidas por Pio XII em 1949 durante sua reunião com crianças de escolas primárias em Roma ressoaram em um mundo que acabava de sair do drama da Segunda Guerra Mundial. Hoje, as rápidas mudanças globais estão questionando os próprios fundamentos da infância do futuro. Conflitos e graves violações de direitos minam um dos princípios fundamentais da humanidade: o cuidado e a proteção das crianças. O último relatório do Unicef, “A situação das crianças no mundo em 2024: O futuro da infância num mundo em mudança”, faz um apelo aos governos: ajam agora para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. É preciso implementar soluções para reduzir e se adaptar às mudanças climáticas, planejar as mudanças demográficas e garantir a boa governança no uso das tecnologias mais recentes.