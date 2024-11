Francisco encontra grupo de reféns israelenses libertados em Gaza

Um grupo de homens e mulheres que ficaram prisioneiros do Hamas por meses após o ataque de 7 de outubro foi recebido nesta manhã (14/11) no Vaticano. Estavam presentes também duas crianças. Muitos trouxeram cartazes com os rostos e nomes de familiares que ainda estão presos ou desaparecidos.

Salvatore Cernuzio – Cidade do Vaticano

Após meses de cativeiro em Gaza, um grupo de reféns israelenses sequestrados pelo Hamas durante o brutal ataque de 7 de outubro de 2023 foi recebido nesta manhã, 14 de novembro, pelo Papa Francisco no Vaticano. Estavam presentes na audiência, na Sala da Biblioteca do Palácio Apostólico, dezesseis pessoas, incluindo dez mulheres, quatro homens e duas crianças. Um deles presenteou o Papa com uma camisa de futebol, e o Pontífice retribuiu oferecendo balas. Muitos carregavam cartazes com o rosto de seus familiares ainda em cativeiro, com o nome, a idade, a frase “Bring him home” (Tragam-no para casa), o apelo para que fossem libertados, e o logo do "Hostage and Missing Families Forum", o fórum de parentes de reféns e desaparecidos, ativo há mais de um ano. O Papa colocou a mão sobre esses rostos como sinal de bênção.



Um garoto entrega uma camisa esportiva ao Papa

Encontro tocante



O encontro foi definido como "tocante" pela Embaixada de Israel junto à Santa Sé, por meio de uma publicação em seu perfil no X, onde é afirmado que o Pontífice demonstrou sua proximidade e o compromisso pela libertação dos outros reféns ainda em cativeiro.

Os constantes apelos do Papa



Desde o início dos conflitos, o Papa Francisco, em cada pronunciamento público, tem reiterado o apelo pela libertação dos reféns, como uma condição urgente e necessária - juntamente com o cessar-fogo na Faixa de Gaza e o acesso da população à ajuda humanitária - para uma solução da guerra que se intensificou após o ataque de 7 de outubro. O ataque resultou em mais de 1.100 mortes e no sequestro de 240 pessoas, incluindo mulheres, idosos e crianças.

O Pontífice com os participantes da audiência

Os dois encontros de 8 de abril



Já no dia 8 de abril, o Papa havia se encontrado com um grupo de familiares de alguns reféns israelenses que ainda estavam nas mãos do Hamas. E antes disso, no dia 22 de novembro de 2023, Francisco recebeu no Vaticano - em dois momentos distintos - os parentes de reféns israelenses e uma delegação de palestinos cujos familiares estão em Gaza, pagando o preço altíssimo da guerra devido aos ataques israelenses que causaram destruição e morte. De acordo com o último dado divulgado pelo Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, o número de vítimas já ultrapassou 43.700. Na ocasião, o Santo Padre quis “manifestar proximidade espiritual ao sofrimento de cada um”, explicou o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Audiência com Olmert e Al-Kidva



A audiência privada do Papa com Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel, e com o ex-ministro das Relações Exteriores do Estado palestino, Nasser Al-Kidva, aconteceu cerca de um mês atrás, no dia 17 de outubro, no Palácio Apostólico. Juntos, estavam uma delegação de ativistas pela paz. “Um encontro importante e emocionante”, afirmaram os dois políticos à imprensa vaticana, destacando que “o Santo Padre demonstrou um interesse extraordinário pelos esforços de pacificação no Oriente Médio”.