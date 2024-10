Patriarca Sedrak: começa um novo e verdadeiro Sínodo na vida quotidiana

O discurso final no Sínodo do Patriarca de Alexandria dos Coptas Católicos Ibrahim Isaac Sedrak (Vatican Media)

Em sua saudação no encerramento dos trabalhos da Assembleia Sinodal, o patriarca de Alexandria dos Coptas Católicos, Ibrahim I. Sedrak, expressou seu agradecimento a todos aqueles que garantiram a realização da assembleia em suas várias fases. Compromisso, alegria, coragem e perseverança, mas também fadiga, marcaram o encontro: “Ainda há um longo caminho a percorrer”, devemos permanecer na escuta do Espírito que “não fará coisas novas, mas fará novas todas as coisas”.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

"Concluíram-se os nossos encontros sinodais, mas ao mesmo tempo começa um novo e verdadeiro Sínodo na vida quotidiana, na vida concreta das comunidades eclesiais em todo o mundo, à qual voltaremos."

Foi o que disse o presidente delegado, Ibrahim I. Sedrak, patriarca de Alexandria dos Coptas Católicos e presidente da Assembleia dos Patriarcas e Bispos do Egito, em sua saudação na conclusão dos trabalhos da Assembleia Sinodal, na tarde deste sábado (26/10), na Sala Pulo VI, no Vaticano.

Segundo o patriarca Sedrak, "inspirado pelo Espírito Santo", o Santo Padre os desafiou "com este Sínodo, numa atitude de oração, escuta e reflexão, para redescobrir a nossa profunda identidade como Igreja missionária, de comunhão e participação".

Momentos fadiga e cansaço

O presidente da Assembleia dos Patriarcas e Bispos do Egito agradeceu a todos aqueles que trabalharam nos diferentes níveis para organizar o encontro durante as três etapas de preparação e as duas assembleias sinodais subsequente, no ano passado e este ano. "Vivemos uma excelente experiência de sinodalidade, marcada por grande compromisso, alegria, coragem e perseverança, mesmo em momentos de fadiga e cansaço", disse ele.

"Hoje, confiamos nosso trabalho ao senhor, Santo Padre, esperamos sua ajuda e luz para continuar efetivamente o nosso caminho como povo de Deus, na história da humanidade, como um dom gratuito, para cada homem e mulher, de salvação e unidade", disse ainda o patriarca Sedrak em sua saudação.

Ainda há um longo caminho a percorrer

"Nesta última assembleia, enfrentamos com maior consciência o desafio de transmitir e testemunhar com entusiasmo e alegria a experiência que vivemos nestes dias, de troca recíproca dos dons de nossas igrejas e famílias, numa realidade e contexto mundial difícil, muitas vezes contraditório, sedento de significado, paz e reconciliação", sublinhou

Segundo o Patriarca, o caminho percorrido juntos nos últimos anos os "fez crescer e amadurecer, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O Espírito Santo nos precedeu neste caminho e nos acompanhou e será Ele quem nos surpreenderá".

"O Espírito não fará coisas novas, mas fará novas todas as coisas! O Concílio nos ensinou isso. O evento sinodal é uma palavra profética para nós, para a Igreja e para o mundo, que só com a ajuda do Espírito poderemos interpretar e acolher", disse ainda presidente delegado.

O discurso do presidente da Assembleia dos Patriarcas e Bispos do Egito se concluiu com uma oração:

Que cada um possa descobrir o seu lugar na comunhão e no amor fraterno.

Ensina-nos a acolher a diversidade sem prejudicar a unidade.

Ensina-nos a permanecer confiantes e livres, sem cair na armadilha do medo.

Ensina-nos a ousar falar e escutar profundamente,

a abrir o coração à voz dos outros.

Dá-nos a coragem de ousar passos concretos, para construirmos juntos a Igreja de Cristo Ressuscitado, que testemunha ao mundo o Amor de Deus e anuncia o Evangelho que dá vida verdadeira.

Pedimos tudo isso em nome de Cristo,

nosso Salvador e Bom Pastor,

pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e mártires.

Amém.