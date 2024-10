O Papa: rezem o Rosário pela paz no mundo

Na Audiência Geral, o Papa pediu mais uma vez aos fiéis que invoquem a Virgem para a harmonia entre os povos, em particular rezando a oração mariana neste mês a Ela dedicado. A Nossa Senhora “confiamos o sofrimento das populações que sofrem a loucura da guerra”, disse o Pontífice.

Tiziana Campisi – Vatican News

O Papa Francisco convidou mais uma vez a rezar pelo fim de todos os conflitos no mundo no final da Audiência Geral, desta quarta-feira (09/10), realizada na Praça São Pedro. No domingo passado, na Basílica de Santa Maria Maior, Francisco pediu a intercessão da Salus Populi Romani, durante a oração do Rosário suplicando a paz tão desejada. Nesta quarta-feira, durante a saudação aos peregrinos de língua italiana, o Papa pediu aos fiéis para “valorizarem” a “tradicional oração mariana” neste mês a ela dedicado.

Exorto todos vocês a rezarem o Rosário todos os dias, abandonando-se com confiança nas mãos de Maria. A ela, mãe carinhosa, confiamos o sofrimento e o desejo de paz das populações que sofrem a loucura da guerra, em particular a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e Sudão.

Na saudação aos peregrinos alemães, o Papa convidou a deixar-se "conduzir por Maria em direção ao seu filho Jesus, e a rezar juntos pela paz no mundo e pela unidade da Igreja”.