Arellano Cedillo é nomeado comissário pontifício para o complexo de Torreciudad

O decano do Tribunal da Rota Romana, espanhol de 62 anos de idade, terá a tarefa de encontrar uma solução para as divergências entre a Diocese de Barbastro-Monzón e a Prelazia do Opus Dei em relação à regularização jurídica, canônica e pastoral do complexo de Torreciudad, onde se encontra um importante Santuário mariano

Vatican News Ouça e compartilhe O Papa nomeou o decano do Tribunal da Rota Romana, dom Alejandro Arellano Cedillo, comissário pontifício plenipotenciário e delegado da Santa Sé para o complexo de Torreciudad, na Espanha, onde se encontra um importante Santuário mariano dedicado a Nossa Senhora dos Anjos e construído em 1975 graças à iniciativa do Opus Dei. O anúncio foi feito em um comunicado da Santa Sé divulgado esta quarta-feira (09/10) pela Sala de Imprensa Vaticana. Em um comunicado de 25 de setembro passado, a Diocese de Barbastro-Monzón, em Aragão, onde se encontra o Santuário, havia anunciado ter confiado à Santa Sé a solução das divergências com a Prelazia do Opus Dei a respeito da regularização jurídica, canônica e pastoral do complexo de Torreciudad. Tanto a Diocese quanto o Opus Dei expressaram confiança de que a Santa Sé chegará a uma solução para esse caso. Biografia de dom Arellano Cedillo O arcebispo Alejandro Arellano Cedillo nasceu em 8 de junho de 1962 em Olías del Rey, na Espanha. Foi ordenado sacerdote em 25 de outubro de 1987, em Toledo, pela Fraternidade Sacerdotal dos Operários do Reino de Cristo, e é licenciado e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi vigário judicial adjunto na Arquidiocese de Madri e juiz no Tribunal da Rota da Nunciatura Apostólica na Espanha. Desde 2007, foi auditor prelado do Tribunal da Rota Romana. Em 3 de março de 2021, o Papa Francisco o nomeou decano do Tribunal da Rota Romana. Foto de arquivo: dom Alejandro Arellano Cedillo com o Papa Francisco (Vatican Media)