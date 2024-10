Papa nomeia bispo para Diocese de Lins e aceita renúncia do bispo de Itabuna

Dom João Gilberto de Moura, transferido da Sé de Jardim, é o novo bispo de Lins. Nesta quarta-feira, o Papa também aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo bispo de Itabuna, dom Carlos Alberto dos Santos e nomeou como administrador apostólico dom Jailton de Oliveira Lino.

O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Lins dom João Gilberto de Moura, transferindo-o da Sé de Jardim.

Curriculum vitae

Dom João Gilberto de Moura nasceu em 21 de novembro de 1963, em Ituiutaba, na Diocese de mesmo nome, no Estado de Minas Gerais. Concluiu seus estudos em Filosofia no Seminário Maior da Diocese de Patos de Minas em Araxá-MG e de Teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto-SP (CEARP).

Recebeu a ordenação sacerdotal em 10 de dezembro de 1995 e foi incardinado na Diocese de Ituiutaba.

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial da Catderal; reitor do Seminário Menor; assistente eclesiástico do Movimento Serra; coordenador diocesano da Pastoral Vocacional; representante dos Presbíteros; pároco de Cristo Rei em Centralina-MG e de São Francisco de Assis em Ituiutaba-MG; vigário judiciário; chanceler diocesano; vigário geral; administrador diocesano; ecônomo diocesano; membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores.

Em 3 de julho de 2013 foi nomeado bispo de Jardim e recebeu a ordenação episcopal no dia 6 de setembro seguinte.

Saudação ao novo bispo de Lins

Estimado irmão no episcopado, Dom João Gilberto de Moura

É com grande alegria e gratidão que a Presidência da CNBB recebeu a notícia de sua nomeação como novo bispo da diocese de Lins, em São Paulo. O anúncio do Papa Francisco reflete não apenas a confiança da Igreja no Brasil em sua trajetória de fé e dedicação pastoral, mas também a esperança renovada para a comunidade que agora irá guiar.

Sabemos que o senhor, Dom João, traz consigo uma rica experiência e um profundo compromisso com o evangelho, sempre pautado pelo amor e pelo serviço aos irmãos. Sua liderança será, sem dúvida, uma bênção para a diocese de Lins, promovendo o crescimento espiritual e a unidade entre os fiéis.

Desejamo-lhes uma missão frutífera, repleta de sabedoria e inspiração, enquanto se dedica ao cuidado pastoral e à promoção da justiça e da paz. Que o Espírito Santo ilumine seus passos e que a Igreja Particular de Lins o acolha com carinho e respeito.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-geral da CNBB

Renúncia do bispo de Itabuna

O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Itabuna, apresentada por dom Carlos Alberto dos Santos.

Novo bispo emérito

Sergipano, ordenado padre em 1983, em Tobias Barreto (SE), dom Carlos Alberto dos Santos cursou Filosofia em Lorena (SP) e Teologia no Instituto Salesiano Pio XI, em São Paulo (SP). Em sua trajetória antes do episcopado, já atuou como reitor do seminário provincial Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju (SE). Também foi responsável pela Pastoral Vocacional da arquidiocese de Aracaju (SE), assim como já foi membro do Conselho Presbiteral, do Colégio de Consultores e assistente espiritual arquidiocesano do Apostolado da Oração. Seu lema episcopal é “Per Mariam ad eucharistiam”.

Foi nomeado bispo de Teixeira de Freitas – Caravelas, na Bahia, em 15 de junho de 2005 e ordenado em 26 de julho do mesmo ano, em Aracaju (SE). Em 1º de fevereiro de 2017 foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo de Itabuna, na Bahia.

O administrador apostólico da Diocese de Itabuna

Nascido em 28 de janeiro de 1965, dom Jailton de Oliveira Lino é natural de Feira de Santana, na Bahia (BA). É formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Também possui mestrado em Psicologia pela Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS), em Porto Alegre.

Foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1988, em Feira de Santana (BA). Entre suas atribuições como sacerdote exerceu os postos de vice-provincial e mestre dos noviços; delegado-provincial e ecônomo provincial, ambos em Porto Alegre (RS).

Foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas, na Bahia, em 15 de novembro de 2017.

Agradecimento a dom Carlos Alberto dos Santos

Estimado irmão no episcopado, dom Carlos Alberto dos Santos

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressa profunda gratidão por sua dedicação e liderança à frente da diocese de Itabuna, na Bahia.

Desejamos que sua nova missão seja repleta de bênçãos, e que o Senhor continue a guiá-lo em todos os seus passos.

