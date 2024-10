Francisco: que os missionários sejam agentes de paz e fraternidade

Numa mensagem dirigida aos participantes de uma conferência sobre a missionariedade na África, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, o Papa expressa seu encorajamento “a perseverar na promoção de uma cultura do encontro, aberta ao diálogo respeitoso, como verdadeiras testemunhas do Evangelho vivo da caridade”.

A esperança é que todos aqueles que “têm no coração a causa dos últimos, os valores da solidariedade e do compromisso humanitário, particularmente em territórios provados pelo sofrimento”, possam se sentir fortalecidos “tornando-se assim agentes de paz e fraternidade entre os povos”. Este é o desejo do Papa Francisco expresso numa mensagem enviada por ocasião da Conferência dos missionários italianos intitulada “Formação para o desenvolvimento na África: o papel das missões”. Promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, o evento está sendo realizado em Pescara.

Promover uma cultura do encontro

Numa mensagem assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e dirigida ao Ministro Antonio Tajani, o Papa encoraja os presentes “a perseverar na promoção de uma cultura do encontro, aberta ao diálogo respeitoso, como verdadeiras testemunhas do Evangelho vivo da caridade”. Ele também expressa seu apreço pelo encontro, manifestando a esperança de que “promova uma troca de experiências sobre o compromisso social e educacional daqueles que trabalham na vanguarda no continente africano”.