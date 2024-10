Papa: Deus ilumine os corações daqueles que iniciam e prolongam as guerras

Novo convite do Pontífice para rezar e trabalhar pela paz mundial. Em duas postagens no X, Francisco pede orações por aqueles que “lucram cinicamente” com conflitos e hostilidades e, preocupado com os contínuos bombardeios e confrontos no Oriente Médio, lança um apelo “à Comunidade internacional para que ponha fim à espiral de vingança”.

Tiziana Campisi – Vatican News

O Papa Francisco pede aos fiéis mais uma vez por meio das redes sociais para que rezem pela paz no mundo. Na última sexta-feira, num post no X, ele pediu “um cessar-fogo imediato em todas as frentes da guerra no Oriente Médio, incluindo o Líbano”. Neste sábado (12/12), em sua conta em nove idiomas @Pontifex, enquanto os ataques israelenses em Gaza e no Líbano continuam, ele convida rezar “pelos homens que desejam guerras, que as iniciam, que as alimentam, que as prolongam inutilmente ou que lucram cinicamente com elas”. Por eles, Francisco invoca Deus, para que “ilumine seus corações” e “coloque diante de seus olhos a procissão de desventuras que provocam”.

O apelo à Comunidade internacional

Convencido de que o diálogo e a diplomacia são necessários para alcançar a convivência pacífica entre os povos, numa segunda postagem publicada no X, o Papa faz um novo “apelo à Comunidade internacional para que se ponha fim à espiral de vingança” no Oriente Médio. Preocupado, além disso, com a escalada de bombardeios e confrontos, Francisco pede que “não se repitam mais ataques, que podem fazer mergulhar aquela região numa guerra ainda maior”.