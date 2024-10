Papa aos jovens de Manaus: não tenham medo, comprometam-se com a vida

Francisco encorajou os jovens de Manaus a seguirem firmes no Sínodo Arquidiocesano, incentivando-os a “fazer barulho” e a não terem medo de se comprometer com a vida e o trabalho. O Sínodo busca fortalecer o protagonismo juvenil por meio da escuta, formação e liderança na Igreja local. O processo culminará na Assembleia Sinodal de julho de 2025, promovendo um espaço de diálogo e ação para a juventude.

Padre Modino – Vatican News

A sinodalidade é uma dinâmica muito presente na Igreja de Manaus. Após a realização da Assembleia Sinodal Arquidiocesana em 2022, as Diretrizes para a Ação Evangelizadora da Igreja de Manaus definiram algumas pistas de ação para a juventude, com o objetivo de “construir junto com os jovens um caminho de aproximação e acompanhamento que contemple a escuta, a formação e o protagonismo juvenil”.

A primeira pista de ação foi realizar o Sínodo Diocesano com a Juventude, incluindo o Projeto de Vida e o acompanhamento vocacional no itinerário de Iniciação à Vida Cristã; incentivar o protagonismo juvenil, assegurando a participação dos jovens em todos os caminhos delineados na Assembleia Sinodal; e, finalmente, promover grupos de base como forma de organização do Setor Juventude.

As palavras norteadoras desse processo são encontrar, escutar e discernir. Cada uma delas orienta as etapas do caminho sinodal, cujo objetivo é “ajudar os jovens a encontrar o valor do Evangelho”.

Após a primeira etapa, o “encontrar”, que buscou despertar o protagonismo juvenil, sensibilizar os jovens para o valor do processo sinodal e coletar sugestões em vários encontros, o Sínodo Arquidiocesano de Manaus vive agora a etapa do “escutar”. Esta etapa, iniciada na Festa de Pentecostes de 2024 — a grande celebração da Arquidiocese de Manaus —, seguirá até Pentecostes de 2025, ajudando os jovens a assumir papeis de liderança, elaborar a síntese do que foi escutado e produzir um Instrumentum Laboris para a assembleia sinodal.

Francisco enviou uma mensagem aos jovens através de um vídeo

Mensagem do Papa

Neste percurso, os jovens receberam um impulso especial. O Papa Francisco enviou um vídeo, afirmando saber que “vocês estão trabalhando no Sínodo”. Francisco incentivou os jovens de Manaus: “Vão em frente, façam bagunça, façam barulho, não tenham medo, se comprometam com a vida, com o trabalho”, e se despediu com seu típico: “Rezo por vocês e vocês rezem por mim”, enviando sua bênção.

Esse apoio do Papa é um grande estímulo para seguir o caminho que culminará na Assembleia Sinodal, prevista para julho de 2025.