Francisco: cessar-fogo imediato no Oriente Médio, respeitar a integridade nacional

Em dois tuítes em sua conta X @Pontifex, o Papa reitera o “direito de existir em paz e segurança” para todo país e pede um “cessar-fogo imediato” no Oriente Médio, esperando que os libaneses em fuga “possam retornar em breve” às suas vidas.

Vatican News

"Todas as Nações têm o direito de existir em paz e segurança: seus territórios não devem ser atacados, sua soberania deve ser respeitada e garantida mediante a paz e o diálogo. A guerra e o ódio levam somente morte e destruição para todos." Foi o que escreveu o Papa Francisco no primeiro dos dois tuítes publicados em sua conta X @Pontifex, nesta sexta-feira (11/10).

Direito à paz e segurança

Neste 11 de outubro, enquanto as terríveis notícias provenientes das frentes se chocam com o anúncio do Prêmio Nobel da Paz, que evoca novamente o espectro do Holocausto nuclear no Japão, que tem sido levantado com demasiada frequência recentemente, a mensagem de Francisco alcança as redes sociais poucas horas depois do encontro com o presidente ucraniano Zelensky. Dois tuítes rápidos e incisivos, publicados pela conta @Pontifex, ecoando o que foi dito no Angelus de 6 de outubro.

Oração pelos deslocados libaneses

Desde a eclosão da guerra na Ucrânia, há mais de trinta meses, o horror de 7 de outubro de 2023 e o desencadear da destruição nas áreas da Terra Santa, Francisco não perdeu e não perde a oportunidade de rezar, pedir, insistir sobre a urgência de se reunir e procurar a reconciliação.

No segundo tuíte, o Papa pede "um cessar-fogo imediato em todas as frentes de guerra no Oriente Médio, inclusive no Líbano. #RezemosJuntos pelos libaneses, especialmente pelos habitantes do sul obrigados a abandonar seus vilarejos, que possam voltar em breve e viver em #paz."