Reze todos os dias com o Papa Francisco pelo Sínodo dos Bispos

A segunda e última sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade começa nesta quarta-feira, 2 de outubro, em Roma. Em véspera dos trabalhos, o Pontífice pediu comunhão em oração de 2 a 27 de outubro: "convido a rezar comigo todos os dias, juntamente com todos aqueles que participam na Assembleia Sinodal que começa amanhã. Também podemos fazer isso pela plataforma da Rede Mundial de Oração, Click To Pray. Conto com vocês!".

O Papa Francisco fez um convite especial nesta terça-feira (01/09), véspera da segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, através da sua conta oficial na rede social X. Diz a mensagem:

“Convido-vos a rezar comigo todos os dias, juntamente com todos aqueles que participam na Assembleia Sinodal que começa amanhã. Também podemos fazer isso pela plataforma da Rede Mundial de Oração, Click To Pray. Conto com vocês!”

A plataforma digital sugerida pelo Papa Francisco está presente em 89 países e procura mobilizar os católicos através da oração e da ação diante dos desafios da humanidade e da missão da Igreja. Em especial, duas iniciativas estão sendo compartilhadas pela Rede Mundial de Oração do Papa. A primeira é "Reza pelo Sínodo em Click to Pray". Através da oração, a plataforma convida a acompanhar a Igreja neste período de assembleia, pedindo os dons da escuta e do discernimento, para poder avançar em conjunto no caminho da fé. E a segunda é a Campanha de Oração "Adote um sinodal" (#prayforthesynod): ao inserir o e-mail, a plataforma designa o nome de um dos mais de 350 membros do Sínodo para que seja acompanhado por orações e guiado pelo Espírito Santo até o encerramento da assembleia em 27 de outubro.

O convite do Papa, assim, reforça o pedido já feito pelo cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo, durante a apresentação da segunda sessão da assembleia em coletiva de imprensa em setembro, para que todos os fiéis e as comunidades religiosas, de modo especial as de vida contemplativa, rezem “para que os membros da Assembleia possam ser dóceis à voz do Espírito Santo”. Inclusive durante os trabalhos haverá “uma alternância de momentos de oração pessoal, de diálogo e de comunhão entre nós, de comunhão fraterna na escuta e no amor recíproco e de comunhão na oração”, confirmou o cardeal.

O Sínodo dos Bispos

A segunda e última sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade começa nesta quarta-feira, 2 de outubro, em Roma. Um retiro espiritual de dois dias, guiado pelas meditações do Pe. Dominicano Timothy Radcliffe e pela Ir. Ignazia Angelini, precede os trabalhos que seguem até o dia 27 de outubro. A grande novidade é a celebração penitencial na Basílica de São Pedro presidida pelo Papa Francisco nesta terça-feira, 1º de outubro, com o testemunho de três vítimas que sofreram com abusos, guerra e com a indiferença da sociedade em migrante. Já na noite de 11 de outubro, também no Vaticano, na Praça dos Protomártires, onde, segundo a tradição, ocorreu o martírio de Pedro, será realizada uma oração ecumênica com a presença do Pontífice. A data pretende recordar a abertura, no mesmo dia de 62 anos atrás, do Concílio Vaticano II. Em 21 de outubro haverá mais um dia de retiro espiritual em vista do discernimento sobre a redação do esboço do documento final.

Os trabalhos da assembleia serão orientados pelo texto-base do Instrumentum Laboris (IL) publicado no início de julho, inclusive em português. O documento - estruturado em cinco partes - está em continuidade com todo o processo sinodal iniciado em 2021 e apresenta propostas para uma Igreja cada vez mais "sinodal em missão", mais próxima do povo, menos burocrática e na qual todos os batizados participem de sua vida. Entre os pontos de reflexão estão a valorização da mulher e a necessidade de transparência e prestação de contas.