Papa envia telegrama de pesar a Bangkok pelas vítimas do incêndio em ônibus escolar

As famílias no funeral das crianças e professores vítimas do acidente

A mensagem de condolências de Francisco, assinada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, foi enviada neste sábado (05/10). O Papa ficou "profundamente entristecido" com a notícia do acidente nos arredores da capital da Tailândia que matou 22 crianças e 2 professores, e deixou 19 pessoas feridas que estão internadas. O Papa reza a todos "que estão sofrendo os efeitos dessa tragédia, sobretudo às famílias que vivem esse luto".

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco enviou neste sábado (05/10) um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, dirigido à comunidade de Bangkok, capital da Tailândia, em virtude do incêndio a um ônibus escolar que matou pelo menos 20 pessoas, entre crianças e professores. O Pontífice, escreveu o purpurado, "ficou profundamente entristecido ao ser informado da morte de estudantes e de seus professores".

As circunstâncias do acidente

Segundo as agências internacionais de notícias, o grupo voltava de um passeio no momento do acidente registrado na última terça-feira (01/10). O ônibus escolar transportava 38 alunos - entre crianças de uma creche e adolescentes - e 6 professores da escola Wat Khao Phraya Sangkharam do distrito de Lan, na província de Uthai Thani. Elas estariam voltando de uma excursão, quando o veículo teria se acidentado nos arredores da capital, pegando fogo. O balanço das vítimas do incêndio que atingiu o ônibus é de 22 crianças e 2 professores que morreram e outras 19 pessoas internadas em hospitais, segundo informou o governo, sem poder confirmar o número exato de mortos e feridos. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

O Papa Francisco, continuou o cardeal Parolin no telegrama, "estende suas orações a todos que estão sofrendo os efeitos dessa tragédia, sobretudo as famílias que vivem esse luto, e confia as almas dos falecidos à misericórdia amorosa do Todo-poderoso". O Pontífice também invocou as bênçãos divinas para dar força, paz e consolo.