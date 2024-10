Em 5 de novembro, Papa irá à Gregoriana para o Dies Academicus

A Pontifícia Universidade Gregoriana é a mais antiga das universidades pontifícias romanas. As suas origens remontam à iniciativa direta de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que no ano de 1551 lançou as bases do Colégio Romano, também conhecido como "Universitas omnium Nationum", a serviço da Igreja universal. . Em 1873, o Papa Pio IX ordenou que a universidade assumisse oficialmente o novo nome de Pontifícia Universidade Gregoriana.

Na manhã de terça-feira, 5 de novembro, por ocasião do seu Dies Academicus, a Pontifícia Universidade Gregoriana irá receber o Papa Francisco para ouvir as suas palavras, conforme nota divulgada pela universidade.

O encontro será introduzido pelas saudações do Pe. Arturo Sosa S.J., Superior Geral da Companhia de Jesus e vice-grão-chanceler da Gregoriana, e do reitor Pe. Mark A. Lewis S.J., e concluído com a entrega de alguns Prêmios acadêmicos pelas três missões da Universidade.

A Pontifícia Universidade Gregoriana é a mais antiga das universidades pontifícias romanas. As suas origens remontam à iniciativa direta de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que no ano de 1551 lançou as bases do Colégio Romano, também conhecido como "Universitas omnium Nationum", a serviço da Igreja universal. . Em 1873, o Papa Pio IX ordenou que a universidade assumisse oficialmente o novo nome de Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 1930 foi inaugurada a nova e atual sede na Piazza della Pilotta.

A partir de 19 de maio de 2024, duas outras instituições confiadas à Companhia de Jesus – o Pontifício Instituto Bíblico e o Pontifício Instituto Oriental – foram definitivamente incorporadas à Gregoriana, conforme pedido pelo Papa Francisco.

O Pontifício Instituto Bíblico, fundado em 1909 pelo Papa Pio X, é um centro de estudos altamente especializado em Sagradas Escrituras e nas ciências afins. Já o Pontifício Instituto Oriental, fundado em 1917 pelo Papa Bento XV, é um instituto superior de pesquisa e estudo sobre o Oriente cristão com a missão específica de serviço às Igrejas Orientais.

«Esta visita do Papa Francisco celebra um marco na nossa história», afirma o Reitor, Pe. Mark Lewis S.J. «As três missões da Universidade – com a incorporação do Bíblico e do Oriental à missão original da Gregoriana – criam novas sinergias e abrem-nos a novos horizontes. Estamos felizes em receber o Santo Padre neste momento histórico».

Atualmente, a Pontifícia Universidade Gregoriana conta com 2.952 estudantes de 121 nacionalidades. Por meio das suas dezesseis unidades acadêmicas - que aprofundam disciplinas como teologia, filosofia, ciências eclesiásticas orientais, direito canônico, estudos sobre o Oriente Próximo antigo, arqueologia bíblica, ciências sociais, história e patrimônio cultural da Igreja, psicologia, antropologia e salvaguarda, Estudos judaicos, estudos inter-religiosos – a Gregoriano oferece uma ampla e rica oferta acadêmica que abrange quer a tradição da Igreja Latina como aquelas das Igrejas Orientais.