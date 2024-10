Francisco aos jovens: nunca parem, sigam em frente com coragem e alegria

O Papa cumprimenta os jovens num vídeo gravado durante os trabalhos do Sínodo

Um dos membros mais jovens do Sínodo gravou uma mensagem de vídeo do Papa para os jovens do mundo. Exibido durante a coletiva na Sala de Imprensa da Santa Sé, foi divulgado pelo site e pelas redes sociais da Secretaria Geral do Sínodo. O Pontífice encoraja as novas gerações a “caminhar sempre” e não parar, para que não acabar como a água que “se estagnar é a primeira a se deteriorar”.

Vatican News "Queridos jovens, uma das coisas mais importantes é caminhar...". Essas são as palavras iniciais da mensagem de vídeo que o Papa Francisco gravou para todos os jovens do mundo no âmbito dos trabalhos da segunda sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade. Para incentivar os jovens a seguir em frente e, como já foi dito em tantas ocasiões, a não parar, o Pontífice usa a metáfora da água. "Quando um jovem caminha, tudo está bem, mas quando um jovem para... é como a água. Quando a água escorre está tudo bem, mas quando a água para... acaba mal. Torna-se feia com muitos animais pequenos nela", diz ele no breve vídeo, gravado por um dos membros mais jovens do Sínodo durante um intervalo das Congregações Gerais. O vídeo foi exibido nesta quarta-feira, 23 de outubro, durante a coletiva na Sala de Imprensa da Santa Sé e divulgado através do site e das redes sociais da Secretaria Geral do Sínodo. "A água parada é a primeira a se corromper. O jovem parado é o primeiro a se corromper", afirma ainda o Papa Francisco. "Em frente, caminhem sempre. Olhem para frente com coragem e com alegria." A seguir, fez o pedido habitual: "Eu os saúdo. Rezem por mim".