Papa: Nossa Senhora Aparecida, Virgem da alegria!

Assim o Papa Francisco saúda o povo brasileiro por ocasião da festa da padroeira do Brasil.

Vatican News

O Pontífice enviou sua mensagem durante participação no Sínodo sobre a sinodalidade, em andamento no Vaticano.

"No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês. Sigam em frente, com essa mensagem da Virgem, que é toda a harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática", disse Francisco, utilizando uma das expressões mais significativas deste Sínodo, a harmonia, quem tem o Espírito Santo como protagonista.

O Papa recordou ainda sua presença no Santuário Nacional, que visitou "várias vezes" e concluiu com um auspício: "Peço à Virgem de Aparecida, a quem eu visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente e que os faça muito alegres, porque ela é a Virgem da alegria. Que o Senhor os abençoe".