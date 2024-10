Papa em mensagem em vídeo a Madri: um jovem que fica parado é um idoso morto

"Façam barulho construtivo", ainda enalteceu Francisco, "e dialoguem com todos, sobretudo com os idosos". Essa foi a mensagem em vídeo enviada aos jovens da Arquidiocese de Madri que participam do “Madrid Live Meeting 2024” neste sábado (05/10), em preparação ao Jubileu 2025.

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco também se fez presente em evento da Arquidiocese de Madri realizado no Seminário Conciliar e na Praça da Almudena, na capital espanhola, na noite deste sábado (01/10), onde os jovens se reuniram para o “Madrid Live Meeting 2024” (MLM). Em preparação ao Jubileu 2025 e com o lema "Alegres na esperança", eles se encontraram para, durante 6h30, rezar, ouvir testemunhos e música sempre inspirados pelo amor de Deus e as palavras do Pontífice. Como aconteceu durante o vídeo de Francisco divulgado aos jovens, em que o Papa disse querer estar perto e acompanhando o trabalho deles, sem esquecer, porém, de fazer um alerta:

“Não se esqueçam de que um jovem que não cria movimento, um jovem que fica parado, é um idoso morto. Tenham coragem e sigam em frente. Movam-se. E às vezes eu digo uma coisa que algumas pessoas não gostam por aí: façam bagunça, façam barulho. Mas esse barulho construtivo que nasce dos ideais e, junto com eles, esse paradoxo de fazer barulho e dialogar com todos. Dialoguem com os idosos, por favor, que são a sabedoria de um povo, ouçam eles.”

Ao continuar a mensagem em vídeo, o Papa enalteceu sobre a importância das origens, pedindo ao jovens que deem oportunidade para que os idosos os ouçam, para que as raízes do povo não sejam rompidas; pois "uma árvore que corta suas raízes já não tem seiva. Mantenham as raízes, mas com criatividade. Um jovem que não é criativo, não tem vida. É um morto em vida". Francisco finalizou sua participação através do vídeo, encorajando moças e rapazes a seguirem em frente, com coragem e sem perder a alegria:

"Que o Senhor os encha de alegria. Não percam o senso de humor. Que o Senhor os encha de humor e de graça. Deus os abençoe; eu lhes dou a bênção. E vocês, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. A favor, estamos entendidos!"