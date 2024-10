O Papa: Santos Boaventura e Tomás, fontes de luz para a Igreja e a cultura

Numa mensagem ao arcebispo Zani, Bibliotecário e Arquivista da Santa Igreja Romana, por ocasião da inauguração da mostra na Biblioteca Apostólica Vaticana "O livro e o espírito", pelos 750 anos da morte dos dois Doutores da Igreja, Francisco os lembra como “gigantes da doutrina católica”.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

São Boaventura de Bagnoregio e Santo Tomás de Aquino “continuam sendo hoje fontes de luz e inspiração para a Igreja e para a cultura”, como “luminares” para uma abordagem da Teologia “na qual se interpenetram e nutrem mutuamente a profundidade intelectual e a vida espiritual, ciência e sabedoria, humildade e caridade”. São santos mestres que não retiveram os frutos dos estudos, mas os compartilharam “com generoso impulso pastoral e missionário”. Assim o Papa Francisco recorda o “Doctor Seraphicus” e o “Doctor Communis” numa mensagem enviada a dom Vincenzo Zani, Bibliotecário e Arquivista da Santa Igreja Romana, por ocasião da inauguração da exposição “O livro e o espírito”, dedicada aos dois Doutores da Igreja, realizada pela Biblioteca Apostólica Vaticana, de 25 de outubro a 14 de dezembro de 2024, na Sala Kirk Kerkorian, neste edifício.

Os vínculos da Biblioteca com os dois Santos

Uma exposição que pretende celebrar os 750 anos da morte de São Boaventura de Bagnoregio e de Santo Tomás de Aquino, com a mostra de códigos e testemunhos documentais. Um ato devido à Biblioteca Apostólica Vaticana que conserva entre os seus tesouros, como recorda o Papa em sua mensagem, “autógrafos, códigos de obras e documentos relativos à vida e à atividade” do Seráfico e do Angélico. A ligação entre a Biblioteca do Papa e os dois santos, sublinha Francisco, remonta a Sisto V, que em 1475 “inaugurou as primeiras salas da Biblioteca Vaticana em conjunto com o segundo centenário de sua morte”, e os dois são, não por acaso, retratados juntos por Ghirlandaio, na decoração da Biblioteca Latina, entre os grandes autores antigos e cristãos.

Preciosos companheiros dos peregrinos no caminho rumo a Cristo

Pouco mais de um século depois, o Papa Sisto V, num documento posteriormente retomado pelo Papa Leão XIII, associou-os à imagem bíblica das «duas oliveiras e dos dois castiçais que estão diante do Senhor da terra." Por isso, o Papa Francisco os define como “luminares” para uma abordagem ao conhecimento, “na disposição de não guardar para si os frutos da especulação, mas de partilhá-los com generoso impulso pastoral e missionário”. E fala dela como “uma 'companhia' preciosa para cada peregrino no caminho para Cristo”: o caminho que traçam é descrito por Santo Tomás como o “caminho” da inteligência iluminada pela fé, e por São Boaventura como o “itinerário "da mente, que da contemplação da criação se eleva para Deus. A referência é ao olhar "trinitário" que o Seráfico propõe sobre as criaturas e as suas relações, de que fala o Papa na Encíclica Laudato si', e à integração entre a “santidade da inteligência” e a “inteligência da santidade”, “que se manifesta antes de mais nada no exemplo da sua vida”.