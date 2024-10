Papa recebe livro editado com as próprias reflexões sobre o esporte

Carmen Magallon, presidente da 'Romana Editorial', foi quem entregou ao Pontífice o livro editado em colaboração com a Livraria Editora Vaticana (LEV), intitulado: “Más allá de los límites - El deporte según el Papa Francisco”. A obra com os pensamentos do Papa sobre o esporte tem prefácio de Carlo Ancelotti, atual técnico de futebol do Real Madri.

Andressa Collet - Vatican News



Nesta terça-feira (02/09), o Papa Francisco recebeu das mãos de Carmen Magallon, presidente da 'Romana Editorial' da Espanha que procura divulgar a mensagem do Pontífice ao mundo, um exemplar do livro escrito em espanhol e produzido em colaboração com a Livraria Editora Vaticana (LEV), intitulado: “Más allá de los límites - El deporte según el Papa Francisco”. A obra com o pensamento do Pontífice sobre o valor do esporte na vida e na sociedade oferece uma visão profunda dos princípios esportivos e seu impacto sobre as pessoas. O prefácio é de Carlo Ancelotti, atual técnico de futebol do Real Madri, com edição de monsenhor Dario Edoardo Viganò, vice-chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e das Ciências Sociais da Santa Sé, e de Valerio Alessandro Cassetta, assessor de imprensa da agência italiana 'Sport e Salute'.

O livro em espanhol já está nas bancas

O esporte segundo o Papa Francisco

A obra de 176 páginas, já disponível nas bancas da Espanha há uma semana, contém um “manual” que sugere a possibilidade de viver o esporte e a própria vida de acordo com as indicações concretas de um treinador excepcional: o Papa. Francisco fala, em estilo simples e direto, através de um compêndio de reflexões e discursos, a um grande mundo de esportistas: campeões, mulheres e homens com deficiências físicas ou intelectuais, mas também a crianças e jovens.

Em 11 capítulos, Francisco aprofunda questões essenciais sobre o esporte: como educação, como meio de expressar o talento e construir a sociedade, o esporte entre o desafio e o sacrifício, o segredo do jogo em equipe, o respeito ao fair play, o esporte como estilo de vida saudável, aquele acessível a todos e como mensageiro da paz através de grandes eventos e competições. Nas palavras do Papa:

“Os campeões esportivos, assim como os artistas, os cientistas, demonstram que as grandes conquistas não se alcançam em um momento, de uma só vez. E se isso é verdade para o esporte, a arte e a cultura, é ainda mais verdadeiro para o que mais conta na vida. O que conta na vida? O amor, a fé. E para crescer na fé e no amor, precisamos ter perseverança e sempre seguir em frente”.