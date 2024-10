As celebrações do Papa Francisco em novembro e dezembro

O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias divulgou o calendário de compromissos papais para as próximas semanas.

Foi divulgado, neste sábado (12/10), pelo Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, o calendário das celebrações presididas pelo Papa Francisco nos meses de novembro e dezembro.

O primeiro compromisso do Santo Padre é a missa celebrada em sufrágio dos cardeais e bispos falecidos durante o ano, que será celebrada no dia 4 de novembro, às 11h locais, na Basílica de São Pedro.

Em 17 de novembro, Dia Mundial dos Pobres, com o tema "A oração do pobre eleva-se a Deus", Francisco celebrará a missa na Basílica Vaticana, às 10h locais.

Na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, em 24 de novembro, conforme estabelecido por Francisco, se celebra o Dia Mundial da Juventude no âmbito diocesano. O horário da missa presidida pelo Papa, na Basílica de São Pedro, está marcado para às 9h30 locais.

A primeira celebração do mês de dezembro será no sábado, dia 7, data do Consistório Ordinário Público para a criação de novos cardeais, às 16h locais, na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, às 9h30 locais, Francisco presidirá a missa com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício. No mesmo dia, às 16 horas, na Praça de Espanha, haverá o tradicional ato de veneração da Imaculada Conceição pelo Pontífice.

Por fim, em 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Francisco celebrará novamente a missa na Basílica Vaticana, às 18h locais.