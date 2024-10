Francisco recebe em audiência o presidente do Quirguistão

O encontro com Zhaparov foi antes da Congregação Geral do Sínodo (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O encontro com o presidente do país quirguiz, Sadyr Zhaparov, foi na manhã desta sexta-feira (04/10), no Vaticano. Na pauta com a Secretaria de Estado, a cooperação mútua nos campos da saúde, educação e cultura, além de aspectos da vida da Igreja local e a "troca de opiniões sobre assuntos internacionais atuais, com atenção especial aos conflitos em andamento e às questões humanitárias".

Nesta sexta-feira (04/10) o Papa Francisco, antes de seguir para os trabalhos da 2ª Congregação Geral da Segunda Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade na Sala Paulo VI, recebeu o presidente da República do Quirguistão numa sala adjacente. A audiência durou 20 minutos. No dia anterior, Sadyr Zhaparov também encontrou o presidente da Itália, Sergio Mattarella, em visita oficial.

Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, após o encontro com o Pontífice, o presidente do Quirguistão foi recebido pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Na pauta da audiência na Secretaria de Estado, estavam as boas relações entre a Santa Sé e o Quirguistão, e foi analisada "a cooperação mútua nos campos da saúde, educação e cultura e alguns aspectos da vida da Igreja local". Além disso, ainda segundo nota da Sala de Imprensa, também houve "troca de opiniões sobre assuntos internacionais atuais, com atenção especial aos conflitos em andamento e às questões humanitárias, observando a importância de um compromisso urgente pela promoção da paz".

Papa recebe mel premiado mundialmente

Na tradicional troca de presentes, o Papa deu a Zhaparov uma escultura em terracota intitulada “Amor e Ternura”, um livro de fotos sobre o Palácio Apostólico e a Mensagem para a Paz deste ano. Da parte do presidente do Quirguistão, Francisco recebeu um quadro feito com lã colorida representando a Basílica de São Pedro e um conjunto de chá artesanal feito com a prata das minas localizadas no país.

Zhaparov também presenteou o Papa com dois frascos decorados contendo uma das iguarias do país localizado na Ásia Central e com mais de 90% do território formado por montanhas: o mel. De fato, a apicultura é uma das principais fontes de renda para as famílias, beneficiada pelo clima e pela natureza - um ambiente único para as abelhas. Esse setor no Quirguistão, que já viveu períodos importantes sendo prestigiado inclusive com o mel de melhor qualidade do mundo, está em fase de renascimento sobretudo devido à alta demanda para exportação.