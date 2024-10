Francisco recebe em audiência o presidente da Libéria

Após o encontro com o Papa, o chefe de Estado africano Joseph Nyuma Boakai Sr. conversou com os chefes da Secretaria de Estado em particular sobre a situação regional e os fluxos migratórios

Um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes banhado pelo Atlântico, que durante por mais de uma década, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, viveu uma página terrível de guerra interna e, nos últimos anos, viu seus parâmetros de crescimento melhorarem. Desde novembro passado, a Libéria é dirigida pelo presidente Joseph Nyuma Boakai Sr., que na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro, ao ser recebido em audiência pelo Papa, teve uma conversa de cerca de 20 minutos com Francisco e depois se dirigiu à Secretaria de Estado para entrevistar-se com o cardeal Pietro Parolin e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais.

As delegações vaticana e liberiana durante as conversações na Secretaria de Estado (Vatican Media)

Durante as “conversações cordiais”, informa uma nota da Sala de Imprensa Vaticana, foram ressaltadas as “boas relações entre a Santa Sé e a Libéria” e a “colaboração com a Igreja católica no campo da educação e da saúde”, com uma troca de opiniões sobre “aspectos da situação social e econômica do país”. O intercâmbio também se concentrou, conclui a nota, sobre a atualidade internacional, com particular referência à situação regional e aos fenômenos migratórios”.

No momento da troca de presentes, Francisco ofereceu ao presidente uma obra de bronze representando uma pomba carregando um ramo de oliveira, com a inscrição “Sede mensageiros da paz, bem como uma cópia da Mensagem para a Paz deste ano e volumes de documentos papais.