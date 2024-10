Papa ao Mieac: educar sempre com amor, com o olhar para o desenvolvimento integral

O MIEAC, cujos membros foram recebidos esta manhã pelo Santo Padre, é direcionado a todos aqueles que, de uma forma ou outra, estão envolvidos no processo educativo: pais, professores, catequistas, assistentes sociais, animadores de tempos livres, voluntários, especialistas... e pretendem comprometer-se a oferecer um serviço específico no âmbito educativo. campo.

Alessandro Di Bussolo – Cidade do Vaticano

Tendo em vista o Jubileu, “tempo de semear esperança”, olhem para as crianças, os adolescentes, os jovens “com confiança, com empatia, gostaria de dizer com o olhar e com o coração de Jesus. São o presente e o futuro do mundo e da Igreja". Porque “quem ama educa” e por meio da educação “expressamos o nosso amor pelos outros, por quem é próximo ou que nos é confiado”. Por isso, “educar sempre com amor!”.

Há muito do espírito da sua última Encíclica sobre o amor do Coração de Jesus no discurso que o Papa Francisco dirige aos participantes do XI Congresso Nacional do Movimento de Compromisso Educativo da Ação Católica (MIEAC, sigla em italiano), recebidos na manhã desta quinta-feira na Sala do Consistório do Palácio Apostólico.

Valorizar a centralidade da pessoa

Educar, começou afirmando o Papa diante de uma centena de membros do movimento, “significa antes de tudo redescobrir e valorizar a centralidade da pessoa” em um contexto de relações onde seja promovida r desenvolvida a dignidade do homem.

O desenvolvimento integral da pessoa, recorda ele, também está no centro do projeto formativo da Ação Católica Italiana e do Mieac, desde 1990, quando assumiu o legado do Movimento dos Professores Católicos, por uma educação que ajude a " cultivar a interioridade, a transcendência, a espiritualidade”. E a esta ação educativa o movimento sempre se dedicou com criatividade, “atenção aos sinais dos tempos” e “deixando-se sempre iluminar pelo Evangelho”.

Os terrenos inexplorados da educação cristã

O Pontífice sublinha que nesta “mudança de época” e no processo de secularização, a atividade educativa enfrenta “um horizonte quase inédito”.

A educação cristã atravessa terrenos inexplorados, marcados por mudanças antropológicas e culturais, para os quais ainda procuramos respostas à luz da Palavra de Deus.

Propor a todos elevados ideais

Mas muitas famílias – prossegue – as escolas, as comunidades paroquiais, as associações e a própria pedagogia são portadoras de experiências positivas. Junto a elas é importante e urgente ser - e esta é uma expressão do Mieac - "educadores de grande coração... nos labirintos da complexidade”, que incide nas relações humanas.

Pelo bem das crianças, dos jovens e dos adultos que vivem ao vosso lado, sois chamados a alargar o coração, a não ter medo de propor ideais elevados, sem desanimar diante das dificuldades.

Relacionamentos sólidos com outros sujeitos educativos

Para não perder o fio da meada nestes “labirintos da complexidade”, esclarece ainda o Papa Francisco, é importante “construir e fortalecer relações profícuas com os vários sujeitos do processo educativo”, das famílias aos professores, dos treinadores desportivos aos catequistas, até os sacerdotes, religiosos e religiosas, “sem negligenciar a colaboração com as instituições públicas”. “No Congresso que vocês estão vivendo nestes dias – recorda – vocês renovaram o compromisso de levar adiante uma ideia e uma prática de educação”…

...que efetivamente coloque no centro a pessoa, o seu imprescindível valor e sua originária dignidade, para que sejam sempre e em qualquer caso considerada um fim e nunca reduzida a um meio, por nenhum motivo.

Acompanhar e apoiar com testemunho

E, olhando para o próximo Jubileu, o Papa deixa um último mandato aos educadores do movimento: acompanhar, apoiar e encorajar as crianças, adolescentes e jovens, e com o testemunho, “indicar-lhes o bom caminho que leva a ser ‘fratelli tutti'", tendo em conta que “Quem ama educa”, como o título de um livro promovido pela Ação Católica.

Na sua saudação, antes da bênção final, Francisco confia o Movimento de Compromisso Educativo da Ação Católica à intercessão do venerável Giuseppe Lazzati, “um professor e testemunha credível, um modelo de educador cristão em quem nos inspirar”.