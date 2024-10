O encontro foi na Sala do Consistório, no Vaticano

Papa encoraja atletas de esqui da Áustria: o esporte cria fraternidade

O país, com tradição de longa data na modalidade, irá sediar mais uma edição do Campeonato Mundial de Esqui Alpino em 2025. No Vaticano, na manhã desta quinta-feira (10/10), o Papa recebeu uma delegação da "Associação Ski Austria", fundada há 119 anos, e encorajada pelo Pontífice a continuar promovendo os atletas e o próprio esporte com os valores "como constância, sinceridade, amizade e solidariedade. Dessa forma, vocês contribuem para um mundo mais fraterno".

Andressa Collet - Vatican News

"O esporte cria a fraternidade, para cantar, em meio às maravilhas da natureza do país de vocês, o hino de louvor ao Criador", afirmou o Papa Francisco na manhã desta quinta-feira (10/09) ao fazer referência aos Alpes da Áustria, um paraíso para a prática do esqui. A saudação (texto integral) foi dirigida em audiência, no Vaticano, ao presidente dos bispos austríacos, dom Franz Lackner, acompanhado de membros da Associação Ski Austria, quem há 119 anos promove várias atividades da modalidade em todo o país, "especialmente os atletas em suas performances excepcionais". A importante tradição austríaca no esqui A "terra natal de vocês, rica de montanhas majestosas, oferece excelentes oportunidades para esportes alpinos", acrescentou o Papa. De fato, a Áustria tem uma longa tradição na prática da modalidade com uma indústria de excelência, sendo considerada líder mundial em tecnologia e mercado em várias áreas. Em relação ao esqui, por exemplo, são cerca de 400 estações distribuídas por todo o país, já que os Alpes dominam a paisagem. Um esporte que emprega cerca de 18 mil instrutores profissionais, com uma formação considerada a melhor do mundo. Em 2025, de 4 a 16 de fevereiro, a Áustria vai inclusive sediar a 48ª edição do Campeonato Mundial de Esqui Alpino, manifestação organizada pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard. A localidade austríaca de Saalbach-Hinterglemm vai sediar pela segunda vez a competição, depois das disputas de 1991. "Gostaria de encorajar todos vocês a sempre cultivar nos seus esforços os valores inerentes ao esporte, os valores próprios do esporte: como a constância, a sinceridade, a amizade, a solidariedade. Constância, sinceridade, amizade, solidariedade. Dessa forma, vocês contribuem para um mundo mais fraterno, porque o esporte cria a fraternidade, para cantar, em meio às maravilhas da natureza do país de vocês, o hino de louvor ao Criador." O Papa, então, concedeu a sua bênção à associação austríaca e pediu que "o Senhor sempre os acompanhe e que os Anjos da Guarda os protejam de todos os perigos". E finalizou a saudação, em alemão, dizendo rezar por eles e pedindo orações ao Pontífice, que "não tem um trabalho fácil": "Ich bete für Sie, beten Sie für mich: Diese Arbeit ist nicht einfach!".