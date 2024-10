Papa Francisco: é preciso divulgar ao mundo o valor de ser família

“Assim como a missão da Igreja, a atividade da associação está enraizada em um território no qual são chamados a enriquecer pelo testemunho de laços familiares. Divulguem o valor de ser família. No início, a família, não as pessoas [isoladas], a família.”. Palavras do Papa Francisco aos membros da Associação Italiana de Empresas Familiares que ele recebeu neste sábado (05/10), no Vaticano.

Vatican News

Na manhã deste sábado (5) o Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Associação Italiana de Empresas Familiares. O Pontífice iniciou recordando que “a Igreja é a família de Deus e olha com simpatia para tudo o que é familiar” e logo destacou: “primeiro as pessoas [isoladas] e depois a família? Não, primeiro a família e dentro da família as pessoas. As pessoas isoladas estão 'em órbita' em relação à humanidade e também à comunidade cristã. Comunidade, em primeiro lugar. A Igreja é família de Deus”. O Papa, assim, enfatizou que a entidade se caracteriza “pelo delicado equilíbrio entre família e trabalho, que se expressa em coragem e responsabilidade empresarial”.



A gestão da casa e o cuidado

Ponderando os objetivos da associação, Francisco disse ainda: “é bom, é construtivo quando a coragem e a responsabilidade andam juntas”. Especificando que “a ação que vem do coração é ousada, não se retrai em si mesma, mas sabe como olhar para o futuro; a responsabilidade, portanto, é o segredo da economia, uma palavra que significa ‘a gestão da casa’ e é, portanto, uma expressão do cuidado. Cuidado para com sua empresa, cuidado para com sua família, cuidado da nossa casa comum, cuidado das gerações futuras”.



Divulgar o valor de ser família

Em seguida o Papa disse aos presentes que, assim como a missão da Igreja, a atividade da associação está enraizada em um território no qual são chamados a enriquecer “seja pelo testemunho de laços familiares seja pela seriedade de seu compromisso profissional”. Esclarecendo “de fato, que tudo está conectado, nada é isolado. Mesmo se a fraternidade entre as pessoas e os povos esteja tão ferida e a casa comum tenha as marcas da injusta ganância humana, tudo está conectado”. Francisco pediu que todos “possam habitar a dimensão local com um coração universal! E quando trabalharem em e para diferentes partes do mundo, divulguem o valor de ser “família”. E novamente reiterou: “no início, a família, não as pessoas [isoladas], a família”.



Nada deve ser ‘enterrado’ daquilo que nos foi confiado!

Concluindo o encontro, o Papa ainda disse: “é por isso que eu os convido a ampliar seus corações e seus olhos, a cultivar em casa e na empresa a escuta entre diferentes gerações. Convido a acreditar na vocação de seus filhos - seja ela qual for - e a abrir portas e janelas para aqueles que querem seguir um pedaço do caminho com vocês”.

“Recordemos da parábola dos talentos: nada deve ser ‘enterrado’ daquilo que nos foi confiado! Portanto, não tenham medo e sigam em frente com confiança.”