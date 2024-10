Papa pede proteção da dignidade e do território dos povos da Amazônia

O milagre que levou à canonização do Beato José Allamno ocorreu entre o povo Yanomami, recordou o Papa no Angelus. Neste sentido, fez um apelo às autoridades políticas e civis para assegurarem a proteção a estes povos e aos seus direitos fundamentais, contra toda forma de exploração de sua dignidade e de seu território.

Vatican News

Entre os novos Santos para a Igreja, está o fundador das Missionárias e dos Missionários da Consolata, o sacerdote italiano José Allamano. Seu testemunho, disse o Papa ao final da Celebração Eucarística, "recorda-nos a necessária atenção às populações mais frágeis e vulneráveis". Disto, o seu apelo:

Penso em particular no povo Yanomami, da floresta amazônica brasileira, entre cujos membros ocorreu o milagre ligado à canonização de hoje. Apelo às autoridades políticas e civis para que garantam a proteção destes povos e dos seus direitos fundamentais e contra qualquer forma de exploração da sua dignidade e dos seus territórios.

O milagre que levou à canonização de Pe. Allamano ocorreu na Amazônia, com Sorino Yanomami, indígena da Missão Catrimani, onde o carisma da Consolata está presente desde 1965. Que o milagre tenha acontecido desse modo, “tem um significado muito importante, é para nós uma imensa alegria e satisfação”, afirmou na manhã de sábado na Sala de Imprensa da Santa Sé o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

Apoiar os missionários com oração e ajuda

O Santo Padre recordou ainda o Dia Mundial das Missões, pedidon apoio aos missionários:

Hoje celebramos o Dia Missionário Mundial, cujo tema – “Ide e convidai a todos para ou banquete (cf. Mt 22, 9) – nos recorda que o anúncio missionário consiste em levar a todos o convite ao encontro festivo com o Senhor, que nos ama e que nos quer partícipes da sua alegria esponsal. Como nos ensinam os novos Santos: “cada cristão é chamado a participar nesta missão universal com o seu testemunho evangélico em cada ambiente” (Mensagem para a XCVIII Jornada Mundial das Missões, 25 de janeiro de 2024). Apoiemos, com a nossa oração e a nossa ajuda, todos os missionários que, muitas vezes com grande sacrifício, levam o anúncio luminoso do Evangelho a todas as partes da terra.

Rezar pela paz

E continuamos a rezar pelas populações que sofrem com a guerra – a martirizada Palestina, Israel, o Líbano, a martirizada Ucrânia, o Sudão, Mianmar e todos as outras – e invocamos o dom da paz para todos.

Que a Virgem Maria - disse ao concluir - nos ajude a ser, como Ela e como os Santos, corajosas e alegres testemunhas do Evangelho.

Antes de concluir a Missa com as canonizações, o Papa agradeceu a todos que "vieram honrar os novos Santos", saudando os cardeais, bispos, sacerdotes, pessoas consagradas, e em particular "os Frades Menores e os fiéis maronitas, os Missionários da Consolata, as Irmãzinhas da Sagrada Família e as Oblatas do Espírito Santo", bem como outros grupos de peregrinos vindos de vários lugares. Menção também à presença do presidente da República italiana, Sérgio Mattarella e da vice-presidente de Uganda, Jessica Alupo, que acompanha um grande grupo presente na Praça São Pedro por ocasião dos 20 anos da canonização dos Mártires de Uganda.