Papa celebrará missa de finados no Cemitério Laurentino de Roma

Este ano, Francisco escolheu presidir a missa do Dia de Finados no Cemitério Laurentino, na periferia de Roma, onde também esteve em 2018 e rezou no “Jardim dos Anjos”, um espaço dedicado a crianças falecidas.

Vatican News

Após seis anos, o Papa retorna ao Cemitério Laurentino. No próximo sábado, 2 de novembro, Dia de Finados, Francisco celebrará a Missa no cemitério romano na área de Castel di Decima, que, com seus 21 hectares, é o terceiro maior da capital. O Pontífice esteve lá em 2018 e, naquele dia, antes da celebração eucarística, permaneceu em oração no “Jardim dos Anjos”, uma parte do cemitério onde estão sepultadas crianças, incluindo aquelas que não nasceram.

No ano passado, Francisco escolheu como local para a liturgia de 2 de novembro o "Rome War Cemetery", o chamado cemitério da Commonwealth, no bairro de Testaccio, que abriga os túmulos dos mortos em guerras. Cerca de 300 pessoas estavam presentes na celebração, reunidas sob a chuva, enquanto o Papa fez um vigoroso apelo: "Peçamos ao Senhor a paz, para que as pessoas não se matem mais nas guerras."